Центробанк предложил полностью запретить криптовалюту в России

Как сообщается в докладе регулятора, майнинг криптовалют несёт риск для экономики и финансовой стабильности страны. Речь также идёт о запрете банкам вкладывать свои средства в цифровую валюту.

Сегодня появилась информация, что ФСБ убедила председателя Центрального банка России Эльвиру Набиуллину поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в стране, чтобы лишить доступа к финансированию «нежелательные организации» и СМИ-иноагентов.

Позднее директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова пояснила, что владеть криптовалютами будет можно, под запрет попадет только майнинг и использование этих активов внутри страны. Она добавила, что операции с криптовалютой в других юрисдикциях в ближайшее время под запрет не попадут, сообщает Bloomberg. В Банке России уточнили, что ограничения NFT тоже не обсуждаются.