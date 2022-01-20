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Центробанк предложил полностью запретить криптовалюту в России

20.01.2022

Инициатива также устанавливает ответственность за майнинг и использование таких активов в качестве средства платежа

Как сообщается в докладе регулятора, майнинг криптовалют несёт риск для экономики и финансовой стабильности страны. Речь также идёт о запрете банкам вкладывать свои средства в цифровую валюту.

Сегодня появилась информация, что ФСБ убедила председателя Центрального банка России Эльвиру Набиуллину поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в стране, чтобы лишить доступа к финансированию «нежелательные организации» и СМИ-иноагентов.

Позднее директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова пояснила, что владеть криптовалютами будет можно, под запрет попадет только майнинг и использование этих активов внутри страны. Она добавила, что операции с криптовалютой в других юрисдикциях в ближайшее время под запрет не попадут, сообщает Bloomberg. В Банке России уточнили, что ограничения NFT тоже не обсуждаются.

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