Госдеп не исключил вторжения России на Украину через Белоруссию

«Озабоченность вызывают сообщения о передвижении российских войск в сторону Белоруссии, которые якобы проходят под эгидой регулярных совместных военных учений. Выбор времени примечателен и, конечно, вызывает опасения, что Россия может намереваться разместить войска в Белоруссии под видом совместных военных учений, чтобы, возможно, атаковать Украину с севера», — говорится в сообщении.

Представитель ведомства добавил, что Россия разместила у границ с Украиной большее число военных, чем ожидалось бы для учебных маневров. Он подчеркнул, что поправки, предложенные к Конституции Белоруссии, включают формулировку, которую можно истолковать как «открытие путей» для размещения Россией своих вооружений на территории страны, в том числе ядерных. «Такой шаг стал бы вызовом европейской безопасности, который может потребовать ответа», — заявил чиновник.

Совместные учения Союзного государства пройдут в Белоруссии с 10 по 20 февраля близ границы с Украиной. По словам Александра Лукашенко, их основная цель — оценка готовности военных сил выполнить задачи по нейтрализации угроз на границах.

Ранее NYT сообщала, что Москва начала эвакуацию дипломатов из посольств и консульств на Украине. Российский МИД ответил, что дипмиссия работает в штатном режиме.