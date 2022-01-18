Gulagu.net начал публикацию видеоархива пыток заключенных в колониях Омской области

В Gulagu.net сообщили, что получили возможность наблюдать в онлайн-режиме за происходящим в течение двух недель и установили, что «в карантине омской колонии действует тоталитарная система по подавлению воли вновь прибывших заключенных».

Опубликованные эпизоды записаны в первой половине ноября 2021 года. На видео заключенным запрещают ходить и переговариваться, заставляют вставать по стойке «смирно», если в помещение заходит сотрудник ФСИН или «капо» — осужденные, сотрудничающие с администрацией колонии. Помимо этого, заключенные работают даже по выходным. Авторы публикации сообщают, что это происходит под угрозой пыток.

По версии правозащитников, это «гигантский научный эксперимент по отработке модели тоталитарного подавления воли с помощью пыток и угрозы применения изнасилования в извращенной форме».

Бывшие заключенные этой колонии рассказали Gulagu.net, что более 500 осужденных подвергались там пыткам и изнасилованиям, которые записывали сотрудники ФСИН и «капо» на служебные видеорегистраторы, а затем передавали руководству.

В октябре 2021 Gulagu.net начал публикацию видео с изнасилованиями и пытками заключенных в Саратовской туберкулезной больнице № 1, относящейся к местному главку ФСИН. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, главу управления ФСИН в Саратовской области отправили в отставку, в ноябре Владимир Путин уволил директора ФСИН России Александра Калашникова. Его место занял бывший замглавы МВД Аркадий Гостев. Неофициально увольнение Калашникова связывали с насилием в колониях.

В декабре в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти.

Фото скриншот из видео Gulagu.net