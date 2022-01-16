В Кремле не стали отрицать вероятность размещения российского оружия на Украине

«Мы не собираемся утверждать, что не станем размещать наступательные вооружения на территории Украины», — заявил Дмитрий Песков в интервью CNN. Оно должно выйти в эфир сегодня, фрагмент опубликовало агентство Bloomberg. Как сказано в публикации, спикер Кремля подчеркнул, что речь не идет о военных действиях в отношении Украины.

Ранее США объявили, что Россия может сфабриковать повод для вторжения на Украину.

«Американские спецслужбы определили, что Россия закладывает основу для возможности сфабриковать повод для вторжения, в том числе посредством диверсионной деятельности и информационных операций, обвиняя Украину в подготовке нападения на российские войска на востоке Украины», — сообщил помощник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан