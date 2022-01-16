Северные соседи России готовятся к возможной войне

Вот , что пишет сайт, ссылаясь на комментарии шведских СМИ и официальных лиц.

"Вооруженные силы (ВС) Швеции усилили свои подразделения на острове Готланд, подтвердил шведский министр обороны Петер Хультквист. Шведская общественная телекомпания SVT выложила в субботу, 15 января, на своем сайте кадры, на которых видно, как на остров прибывают военнослужащие и техника. Они доставлены в административный центр Висбю паромом. Глава Готландского полка Маттиас Ардин в свою очередь подтвердил, что речь идет о примерно "десятке боевых машин", часть из них уже патрулирует гавань.

"Вооруженные силы принимают необходимые меры, чтобы поддержать целостность Швеции и продемонстрировать нашу способность защитить Швецию и шведские интересы", - указал Хультквист.



