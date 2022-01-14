Верховный суд США блокировал указ Байдена об обязательной вакцинации

В частности, заблокировано требование администрации США об обязательной вакцинации работников предприятий со 100 сотрудниками и более или необходимости им еженедельно сдавать ПЦР-тест. Судьи решили, что Управление по охране труда не имело полномочий издавать правило, которое затрагивает более 80 млн человек.

При этом инстанция разрешила обязательные прививки для определённых работников сферы здравоохранения.

Джо Байден заявил, что разочарован таким решением. Он пообещал оказать давление на компании, чтобы они добровольно создали свои собственные требования к вакцинам или тестам.