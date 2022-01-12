ОДКБ согласилась вывести миротворцев из Казахстана за десять дней

Об этом заявил генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась после встречи с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым.

«Станислав Зась проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ходе выполнения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане и о начале вывода коллективных миротворческих сил ОДКБ с территории Казахстана. Вывод войск начнется 13 января и завершится в течение десяти дней»,— сообщается на сайте ОДКБ.

Накануне Токаев заявил, что миротворцы ОДКБ выполнили поставленные задачи, вывод войск с территории Казахстана начнется 13 января и займет десять дней.

2 января из-за двукратного повышения цен на газ и бензин в нескольких населённых пунктах Казахстана начались акции протеста. Участники хотели снижения цен на топливо, затем протесты стали политическими — люди требовали отставки правительства и кардинальных перемен в стране. Вскоре митинги переросли в вооруженное сопротивление, массовые беспорядки и погромы. Правительство ушло в отставку, цены на газ и бензин снизили. Президент Касым-Жомарт Токаев объявил контртеррористическую операцию и разрешил силовикам стрелять по гражданам на поражение и без предупреждения. Он также запросил помощи у ОДКБ, после чего страны организации ввели войска, в основном это российские военнослужащие.