СК Белоруссии счел смонтированной запись переговоров диспетчеров и пилота Ryanair

Запись переговоров минского диспетчера и пилота самолета Ryanair в мае 2021 года имеет «признаки монтажа», заявил замначальника управления Следственного комитета по Минску Андрей Мотолько в эфире телеканала ОНТ.

«Согласно заключению эксперта Государственного комитета судебных экспертиз, в указанной записи имеются участки с признаками монтажа, характерными для объединения нескольких ранее записанных фонограмм, что указывает на признаки модификации и цифровой обработки звукозаписи», — сказал Мотолько.

В декабре Польша опубликовала запись переговоров диспетчера аэропорта в Минске и пилота самолета Ryanair, на борту которого находился бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

На записи слышно, как неизвестный мужчина подсказывает диспетчеру ответы на вопросы пилота. По версии Варшавы, это сотрудник Комитета безопасности Белоруссии, который принимал решение об экстренной посадке самолета и советовался с кем-то по телефону.

Однако ОНТ утверждает, что этим человеком был руководитель полетов Минского районного диспетчерского центра Евгений Цыганов.

«Это мой голос. Экипаж много запрашивал информации. Диспетчер мог и не знать. Я вмешивался, зная свои документы. И принимал решения я. Окончательное решение за мной. Интересовались названием аэродрома, частотой авиакомпании. При принятии решения экипаж запросил, какой код у ситуации. Я сказал, что код красный. Я находился там как руководитель полетов и старший диспетчер мой», — заявил Цыганов.

На вопрос о сотрудничестве с КГБ Цыганов ответил: «Это смешно, конечно. Я закончил наш колледж авиации. И с 2000 года работаю в „Белаэронавигации“».

В начале декабря газета The New York Times сообщила, что диспетчер минского аэропорта Олег Галегов, который разговаривал с пилотом Ryanair, уехал в Польшу и там рассказал, что посадку борта контролировал сотрудник КГБ.

Лайнер Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно приземлился в Минске 23 мая 2021 года. Романа Протасевича и его девушку, гражданку России Софью Сапегу сняли с рейса и задержали. Позже суд арестовал обоих. Их обвиняют в организации массовых беспорядков, публикации личных данных силовиков и разжигании социальной вражды и розни.

Протасевич признал вину, однако его родители считают, что из их сына выбили показания. Протасевич, по словам ее семьи, пошла на сделку со следствиев. В июне обоих перевели из СИЗО под домашний арест.