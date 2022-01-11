В Казахстане министрам и депутатам пять лет не будут повышать зарплаты

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время совещания с правительством заявил, что он на пять лет заморозил зарплаты чиновников. Об этом он сообщил на трансляции, которую вел телеканал «Хабар-24».

«В принципе, я считаю, что зарплаты у упомянутой категории государственных служащих вполне достаточные. Поэтому считаю возможным объявить пятилетний мораторий на повышение заработных плат членам правительства, акимам регионов и депутатам», — отметил он.

«Административным госслужащим и бюджетникам заработные платы продолжим поднимать по мере роста возможностей бюджета», — добавил он.

Ранее глава республики сказал, что люди, разбогатевшие в том числе благодаря предыдущему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, должны делиться своими деньгами с народом, причем «на системной и регулярной основе». Токаев заявил, что создаст фонд «Народу Казахстана», который будет заниматься проблемами в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки.