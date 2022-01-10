Президент Таджикистана призвал ОДКБ создать «пояс безопасности» вокруг Афганистана

С таким заявлением политик выступил на онлайн-саммите Совета ОДКБ.

«Нас особо беспокоит, что до сих пор не принята целевая межгосударственная программа по укреплению таджикско-афганской границы. Обстановка на таджикско-афганской границе осложняется каждый день, идут боевые действия прямо вдоль границы между самими талибами [запрещенная в РФ террористическая группировка]», — цитирует его РБК.

По словам Рахмона, за последнюю неделю на одном из участков таджикско-афганской границы погибли более десяти человек. Всего, как отметил Рахмон, в северо-восточных провинциях Афганистана, граничащих с ОДКБ, насчитывается более 40 лагерей и центров по подготовке террористов, в которых находятся до 6 тыс. боевиков.

«Государствам-членам ОДКБ надо крайне серьезно отнестись к тому, что отдельные наши граждане, наблюдая то, как укрепляются позиции террористов в Афганистане, заручившись их поддержкой, могут пойти на самые крайние меры», — сказал президент Таджикистана.

Президент Казахстана 5 января заявил об участии международных террористических группировок в беспорядках в республике. Касым-Жомарт Токаев привел эту информацию, как повод обратиться к лидерам ОДКБ с просьбой о помощи.

Власти Казахстана ранее не конкретизировали, откуда именно, по их мнению, велась внешняя атака и где конкретно проходили подготовку боевики. С Афганистаном протесты в Казахстане связывал посол России в США Анатолий Антонов. «Замечу, что все это происходит после американского бегства из Афганистана и стремительного развития на этом фоне экстремистских идей и течений в регионе», — заявил дипломат.

2 января из-за двукратного повышения цен на газ и бензин в нескольких населённых пунктах Казахстана начались акции протеста. Участники хотели снижения цен на топливо, затем протесты стали политическими — люди требовали отставки правительства и кардинальных перемен в стране. Вскоре митинги переросли в вооруженное сопротивление, массовые беспорядки и погромы. Правительство ушло в отставку, цены на газ и бензин снизили. Президент Касым-Жомарт Токаев объявил контртеррористическую операцию и разрешил силовикам стрелять по гражданам на поражение и без предупреждения. Он также запросил помощи у ОДКБ, после чего страны организации ввели войска, в основном это российские военнослужащие.