В Казахстане за день скончались трое высокопоставленных силовиков

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города Тараз, начальник полиции Жамбылской области Казахстана, генерал-майор Сулейменов покончил с собой.

Telegram-канал «Подъем» уточняет, что генералу грозил трибунал из-за случаев перехода полицейских на сторону протестующих.

Спустя несколько часов в Комитете национальной безопасности сообщили, что полковника спецслужбы Азамата Ибраева обнаружили мертвым во дворе его дома в Нур-Султане.

В этот же день стало известно, что заместитель начальника управления полиции Алма-Аты полковник Танат Назанов скончался на рабочем месте от инфаркта.

Проблемы с сердцем у полицейского связывают с массовыми беспорядками, прогремевшими в Казахстане несколькими днями ранее. Об этом сообщает МВД страны.