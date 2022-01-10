В Казахстане день траура по жертвам протестов

В Казахстане вспоминают жертв недавних протестов. Минздрав республики ранее опубликовал сообщение о 164 погибших, из которых 103 — в Алматы, однако вскоре министерство удалило эту информацию.

По данным МВД, в результате беспорядков в Казахстане погибли 16 силовиков, пострадали более 1300. Задержано, по последним данным, около 8 тысяч человек, возбуждено более 100 уголовных дел.

2 января из-за двукратного повышения цен на газ и бензин в нескольких населённых пунктах Казахстана начались акции протеста. Участники хотели снижения цен на топливо, затем протесты стали политическими — люди требовали отставки правительства и кардинальных перемен в стране. Вскоре митинги переросли в вооруженное сопротивление, массовые беспорядки и погромы. Правительство ушло в отставку, цены на газ и бензин снизили. Президент Касым-Жомарт Токаев объявил контртеррористическую операцию и разрешил силовикам стрелять по гражданам на поражение и без предупреждения. Он также запросил помощи у ОДКБ, после чего страны организации ввели войска, в основном это российские военнослужащие.