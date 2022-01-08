Минобороны РФ вывезет россиян из Алматы

Посольство России в Казахстане сообщило, что самолеты военно-транспортной авиации Минобороны РФ вывезет россиян из страны на родину в воскресенье, будут выполнены два рейса из Алма-Аты в Иваново и Оренбург.

«С учетом приостановления регулярного пассажирского авиасообщения через Алматы между Республикой Казахстан и Российской Федерацией 9 января 2022 года с 17:00 до 18:00 из международного аэропорта этого города по маршрутам Алматы — Иваново и Алматы — Оренбург будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации министерства обороны России для доставки россиян на родину», — сказано в сообщении.

Как отметили в дипмиссии, сбор в терминале аэропорта запланирован в 14:00.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года. Жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП.