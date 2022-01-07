В Казахстане ввели «критический красный» уровень террористической опасности

Также на всей территории страны введен режим контртеррористической операции. Он предполагает также полную мобилизацию и боевую готовность всех военизированных структур.

Минувшей ночью возобновились столкновения в Алматы, СМИ сообщали о продолжении контртеррористической операции в городе. Первый замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев сообщил, что со стороны протестующих действовали снайперы со специальными винтовками. По его словам, «террористы», как их теперь называет власть, несколько раз пытались выйти в прямой эфир на центральном телевидении. Были совершены нападения на телевышку «Коктобе» в Алма-Ате, однако их отбили пограничники, заявил Абаев.