В Байконуре запретили выходить на улицы группами более трех человек

Как сообщается на сайте города, глава администрации Константин Бусыгин с полудня 7 января до полуночи 19 января ввел в Байконуре повышенный уровень террористической опасности в связи с протестами и беспорядками во всей стране.

В горадминистрации заявили, что введен запрет собираться больше чем по трое из-за пандемии коронавируса. Исключение сделано только для семей.

«Обращаем ваше внимание на то, что передвижение лиц группами более трех человек, за исключением членов семьи, а также передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых недопустимо», - говорится в сообщении.

Акции протеста начались в Казахстане 2 января после того, как цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге ($0,27). С каждым днем количество протестующих и столкновений с силовиками увеличиваются. Они привели к отставке правительства под руководством Аскара Мамина. Соответствующий указ президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал в ночь на среду, 5 января.