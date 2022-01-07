СМИ: Назарбаев с семьей покинули Казахстан

Как сообщает издание Orda в телеграм-канале, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а также его дочери со своими семьями покинули страну. Какого-либо подтверждения этой информации пока нет.

Издание подчеркивает, что журналисты государственных СМИ в Казахстане в официальных сообщениях и выступлениях уже не называют столицу Нур-Султаном.

Телеканал «Дождь»* выложил видео, где запечатлено последнее появление Назарбаева. Последний раз на публике его видели 28 декабря в Санкт-Петербурге, где проходил неформальный саммит СНГ. На нем присутствовали оба «лидера» Казахстана — и действующий президент республики Касым-Жомарт Токаев, и Назарбаев. Сейчас местонахождение бывшего президента Казахстана неизвестно.

5 января бывшего президента Казахстана лишили поста главы Совбеза. Его место занял Токаев.

*«Дождь» включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»