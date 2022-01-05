Шал, кет — «дед, уходи», скандируют протестующие в Казахстане

Протесты начались в нефтяном районе на западе Казахстана после того как 1 января вдвое подорожал сжиженный нефтяной газ — с 50-60 (8.5 руб.) до 120 тенге за литр (чуть более 20 руб.).

Через два дня протестов, которые постепенно перекинулись и на большие города страны, власти распорядились вернуть прежние цены на газ. Протестующим дали гарантии, что их не будут преследовать за несанкционированные демонстрации.

Однако к вечеру вторника, 4 января протесты вспыхнули с еще большей силой. Экономические лозунги сменились на политические:" Шал, кет" — "дед, уходи!" — скандировали протестующие, имея в виду бывшего президента Нурсултана Назарбаева, который правил страной три десятилетия,но и после отставки в марте 2019 года остается самым могущественным человеком в Казахстане, а его семья которого считается самым богатым кланом страны.

В честь Назарбаева была переименована столица страны, превратившаяся в Нур—Султан.

Еще во вторник во многих городах начались перебои с интернетом, не работают WhatsApp и Telegram, сильно затруднен доступ к другим социальным сетям. Казахстанский Beeline объяснил ограничение интернета «не зависящими от компании причинами». Мобильный оператор Kcell, в свою очередь, сослался на компетентные органы, ответственные за обеспечение безопасности.

Это только разогрело протестующих: в соцсетях появились видео стычек с полицией и попыток штурма правительственных зданий, кадры сожженных полицейских машин. К протестующим применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ, столкновения идет уже несколько часов. Вместе с демонстрантами движется захваченная ими военная техника.

Вечером 4 января действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил на две недели чрезвычайное положение в Алматы и на западе Казахстана.

Президент Касым-Жомарт Токаев призвал демонстрантов «не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства общества».

Утром 5 января стало известно об отставке правительства.

Протесты продолжаются.

"Казахи показали, как надо бороться с дуростью и наглостью властей",—написал в своем телеграмм-канале лидер партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев. —"Похоже жителям Казахстана надоела "стабильность" и газом дело не ограничится",—считает он.