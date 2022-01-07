Токаев приказал открывать огонь на поражение без предупреждения

Как сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, он отдал приказ в ходе беспорядков открывать огонь по «террористам» на поражение без предупреждения.

«Правоохранительным органам мною дан приказ открывать огонь на поражение. За рубежом высказываются призывы к переговорам. Какая глупость! Какие переговоры могут быть с убийцами и преступниками!» — сказал глава страны.

По словам Токаева, Казахстан имеет дело с иностранными бандитами. Число участвовавших в нападении оценивается в 20 тысяч человек.

«Кто не сдастся, будет уничтожен», — подчеркнул президент.

На фоне беспорядков президент пообещал предложить план реформ и конкретные меры по их реализации.

Сегодня Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка по всей стране. Он отметил, что силы правопорядка республики проводят напряженную работу.