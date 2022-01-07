Президент Казахстана объявил о восстановлении конституционного порядка

Глава государства сказал, что во всех регионах страны восстановлен «конституционный порядок», однако, нужно продолжать контртеррористическую операцию «до полного уничтожения боевиков». Сегодня ожидается третье с начала протестов обращение Токаева к народу.

«Началась операция антитеррор. Силы правопорядка проводят напряженную работу. Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию. Но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков»,— заявил Токаев (цитата по ТАСС).