Путин встретил Рождество один у себя в резиденции в Ново-Огарево

Как сообщается на сайте Кремля, Владимир Путин пришел на богослужение один, в костюме без галстука. Он также поставил свечу перед иконой Рождества Христова.

В своем поздравлении глава государства заявил, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии вносят «созидательный, истинно подвижнический вклад в сбережение нашего богатейшего исторического, патриотического, культурного наследия, в укрепление института семьи и воспитание молодежи».

До пандемии российский президент встречал Рождество в храмах за пределами Москвы, напоминает телеканал «Дождь»*. С 2018 по 2020 год он приезжал на праздник в Санкт-Петербург. В 2021-м посетил церковь Николы на Липне под Великим Новгородом.

*Телеканал «Дождь» включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»