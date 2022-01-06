ОДКБ приняла решение ввести миротворческие войска в Казахстан

"В связи с обращением президента Республики Казахстан Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан", — говорится в публикации Пашиняна в Facebook.

ОДКБ — организация Договора о коллективной безопасности— в настоящее время включает в себя шесть стран. В организацию входят: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.ОДКБ была создана еще в мае 1992 года, изначально в ОДКБ еще входили Азербайджан, Грузия и Узбекистан, но они в разные годы покинули организацию.В 2001 году были сформированы коллективные силы быстрого развертывания, который насчитывают 5 тыс человек.Почти все они проходят обучение в военных академиях России.2010 году, во время кровавых событий в Киргизии тогдашний лидер страны Роза Отунбаева обратилась к Дмитрию Медведеву, тогда президенту РФ с просьбой ввести войска ОДКБ. Но Киргизии в том было отказано.В октябре 2020 года в Беларуси прошли учения под говорящим лозунгом "Нерушимое братство-2020" с участием миротворческих сил ОДКБ.Устав Организации в Главе 2 "Цели и принципы, в ст.3 определяет эти цели как "защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов".Другими словами, защищает в случае внешней агрессии.Однако, судя по заявлению председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ и премьер-министр Армении Николы Пашиняна,которое в ночь на 6 января появилось на сайте Кремля, и в случае протестов в Казахстане внешняя агрессия была обнаружена.

"В связи с обращением Президента Республики Казахстан К.-Ж.К.Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Наблюдатели вспоминают о 1956-м, когда советские войска подавили революцию в Венгрии и о 1968-м, когда силы Варшавского договора, в котором главную скрипку играли войска СССР, подавили Пражскую весну.

