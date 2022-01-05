«Эхо Москвы»: в Казахстане ждут силовиков из России и Белоруссии

Российские и белорусские силовики должны прибыть в Казахстан для подавления протестов, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Ранее президент республики Касым-Жомарт заявил, что обратился за помощью к лидерам ОДКБ. Незадолго до этого пресс-служба президента Белоруссии сообщала, что Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Путины по телефону ситуацию в Белоруссии, а потом созвонился с Токаевым.

Теперь, по данным «Эха», стороны согласовывают прибытие силовиков из России и Белоруссии.

По неподтвержденным данным, которые публикуют Telegram-каналы, в подмосковной Кубинке по тревоге поднята 45-я отдельная гвардейская бригада спецназа ВДВ России (до 2015 года — полк).

По версии правоохранительных органов, 17 октября 1994 года офицерами 45-го полка был убит журналист газеты «Московский комсомолец» Дмитрий Холодов. Следствие утверждало, что в убийстве участвовал командир отдельного особого отряда 218 батальона капитан Владимир Морозов и его заместители Александр Сорока и Константин Мирзоянц. В результате двух последовавших судебных разбирательств, несмотря на то, что следствием были доказаны факты хищения обвиняемыми взрывчатых веществ, скрытного наблюдения за Холодовым и подготовки к убийству, все обвинения с офицеров были сняты.