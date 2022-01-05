Токаев попросил ОДКБ о поддержке Казахстана

«Обращение к партнёрам ОДКБ считаю уместным и своевременным», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

«На самом деле это уже не угроза, это подрыв целостности государства и самое главное — это нападение на наших граждан, которые просят меня как главу государства в срочном порядке оказать им помощь», — сказал он.

По словам Токаева, «”Террористические банды” берут под контроль крупные объекты инфраструктуры в Казахстане».

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Все эти страны в случае официального обращения Токаева могут направить в Казахстан свои войска.