Кремль впервые прокомментировал протесты в Казахстане

«Убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы. Важно, чтобы никто не вмешивался извне», — заявил спикер Кремля.

Министерство иностранных дел России призвало решать проблемы Казахстана путем диалога вместо уличных беспорядков. В МИДе выразили надежду на нормализацию положения в «стране, с которой Россию связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, братские, человеческие контакты».

В министерстве также отметили, что поддерживают связь со своими учреждениями в Казахстане. Обстановка вокруг дипломатических и консульских миссий спокойная, по предварительной информации, пострадавших россиян нет, заверили в МИДе.

Поводом для начала массовых протестов в отдельных районах страны 2 января стало повышение цен на сжиженный газ для автомобилей. С 2022 года он стал полностью биржевым товаром, в связи с чем его цена подскочила вдвое — до 120 тенге (20 руб.) за литр. После начала протестов власти снизили цены, однако митинги разгорелись с новой силой, их география значительно расширилась, а протестующие начали выдвигать политические требования.

В крупных городах страны, в том числе в Алматы, происходят столкновения протестующих с полицией, демонстранты штурмуют административные здания. В Алматы захвачены акимат (администрация города) и старая резиденция президента страны.

Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в столице Нур-Султане введен режим чрезвычайного положения, предусматривающий комендантский час и значительное ограничение прав граждан, в том числе на передвижение по городу. Ранее в связи с массовыми беспорядками власти ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час в Алматы, Алма-Атинской и Мангистауской областях.

Президент Казахстана возложил вину за случившееся на правительство, которое утром 5 января ушло в отставку. По словам Токаева, правительство не справилось со сдерживанием инфляции. Он также поручил на полгода ввести регулирование цен на газ, бензин и дизель.

В обращении к нации Токаев заявил, что он возглавил Совет безопасности, которым до этого руководил Нурсултан Назарбаев, занявший должность после того, как ушел в отставку с президентского поста.

Однако протесты в стране продолжаются. В некоторых городах силовики переходят на сторону манифестантов.

Организация NetBlocks, отслеживающая работу Сети, сообщила, что по всему Казахстану отключили интернет.