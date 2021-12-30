СМИ: Байден на переговорах вновь пригрозит Путину экономическими санкциями

Как сообщает Reuters со ссылкой на чиновника в администрации США, разговор между президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом состоится по просьбе первого.

Издание отмечает, что Байден, скорее всего, повторит во время телефонного разговора, что Соединенные Штаты предпримут быстрые экономические действия против России в случае вторжения на Украину, если это произойдёт, они укрепят Организацию Североатлантического договора. Также главы государств могут обсудить и ядерную программу Ирана.

По словам пресс-секретаря Совета национальной безопасности Эмили Хорн, администрация Байдена ведет переговоры с Киевом, а также с рядом союзников по НАТО, в том числе с теми, кто граничит с Москвой.

«Что касается деэскалации, мы по-прежнему наблюдаем значительное присутствие российских войск на границе Украины и вокруг нее. И мы продолжаем разъяснять российской стороне - и президент Байден указал на это президенту Путину, - что для достижения реального прогресса в этих переговорах, для того, чтобы мы достигли прогресса в безопасности и стабильности в Европе, необходимо достигать деэскалации, а не эскалации. Это будет частью того, что президент Байден завтра сообщит президенту Путину» — рассказала она телеканалу CNN.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен поговорил с украинским лидером в среду и выразил «непоколебимую поддержку независимости Украины».

Россия предложила США заключить соглашения по обеспечению безопасности в Европе. Москва предлагает ограничить размещение военных сил Североатлантического Альянса в непосредственной близости к границам России. В том числе исключить принятие Украины в НАТО. По заявлению Госдепартамента, начало переговоров по безопасности запланировано на январь.