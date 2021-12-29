«Дождь»*: в «Международном Мемориале»* рассказали о дальнейшей судьбе организации после ликвидации судом

Как заявила телеканалу «Дождь»* член управления «Международным Мемориалом»* Ирина Щербакова, большая часть архива правозащитного центра будет доступна.

«Мы будем подавать апелляцию и есть еще одна ступень — президиум Верховного суда, который будет выносить окончательное решение, а потому мы считаем, что у нас есть некоторое время»,— подчеркнула она.

По словам Щербаковой, они получили только решение, «оно должно сопровождаться какими-то конкретными указаниями, как должна ликвидироваться организация, и вот этого у нас пока нет, и от этого многое зависит».

Ранее Верховный суд постановил ликвидировать «Международный Мемориал»*. NT вел текстовый онлайн заседания. Иск Генеральной прокуратуры был аналогичен поданному их московскими коллегами, однако во время прений сторона обвинения внезапно выступила с утверждением, что историко-просветительское общество «создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников».

Также сегодня Мосгорсуд ликвидировал «Мемориал»*. Иск об этом подавала столичная прокуратура.

Председатель правления «Международного мемориала»* Ян Рачинский после вынесения решения подчеркнул, что организация обжалует его и в случае необходимости обратится в ЕСПЧ. Он также отметил, что до рассмотрения апелляции никаких изменений в работе не произойдет.

*«Дождь» и «Международный Мемориал», «Мемориал» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»