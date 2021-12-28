Верховный суд ликвидировал память

Время действия - 28 декабря 2021 года. 11.00 -13.20

Место действия - Верховный суд РФ, Москва, Поварская, 15

Процесс о ликвидации «Международного Мемориала»* по иску Генпрокуратуры РФ. Прения сторон.

Оглашение решения судьи ВС РФ Аллы Назаровой.

Третье и последнее заседание Верховного суда России по делу о ликвидации «Международного Мемориала» началось вовремя. Судья Алла Назарова, женщина за 50, блондинка с аккуратной стрижкой, решительно вошла в зал с большой кипой бумаг. Она начала процесс стремительно, и стало понятно, что она хочет разделаться с этими слушаниями до обеда. Судья объявила прения сторон открытыми и передала слово стороне обвинения.



«Создает лживый образ СССР как террористического государства»



Прокурор Алексей Жафяров начал свое выступление пафосно, взяв высокую, совсем не юридическую ноту: «Международный Мемориал» создавался как организация по увековечиванию памяти, а сейчас организация полностью сосредоточились на том, чтобы искажать историческую память - в первую очередь о Великой Отечественной войне», - заявил он. Упомянул прокурор и об одном из самых известных проектов «Мемориала» - конкурсе исторических сочинений. «44 тысячи школьников приняли участие в этой проекте, - со знанием дела отметил Жафяров. - Но о какой пользе можно говорить, если один из членов жюри утверждает, что не любит родину , а патриотизм - это мракобесие», - возмущался он, не конкретизируя, кого из членов жюри школьного конкурса он имел в виду, а главное, какое это имеет отношение к иску Генпрокуратуры, в котором речь идет о систематическом нарушении закона об иностранных агентах.

Но похоже, гособвинитель Жафяров сознательно вышел за пределы обвинений, выдвинутых Генпрокуратурой в отношении «Международного Мемориала».

Ликвидировать «Международный Мемориал» руками суда власть хочет не за отсутствие маркировки, тому есть более веские причины. И наконец гособвинение решилось их обнародовать.

«Международный Мемориал» создает лживый образ СССР как террористического государства и очерняет память о Великой Отечественной войне. С 1991 года только Генпрокуратура реабилитировала 500 тысяч человек, а МВД - 3 миллиона человек. Мы вынуждены наблюдать за попытками реабилитировать нацистских преступников. Все это потому, что кто-то за это платит. И это подлинная причина , почему «Мемориал» так тщательно борется против того, чтобы открыто называть себя иноагентом», - распалялся прокурор, призвав суд ликвидировать организацию.

Впрочем, даже для тех, кто внимательно следил за процессом в Верховном суде и знакомился с изначальными претензиями Генеральной прокуратуры к «Международному Мемориалу», осталось непонятным, почему на стадии прений у истца к ответчику возникли совершенно иные претензии и процесс стремительно превратился в политический - над инакомыслием - в самый последний момент. Ведь прокурор Жафяров обвинил «Международный Мемориал» в критике государства, и даже не России, а Советского Союза. Жаль, что Алексей Жафяров забыл, что «Закон о реабилитации жертв политических репрессий» принимался в 90- х годах именно по инициативе «Мемориала».

Выступления двух других гособвинителей были краткими, совершенно безликими и, скажем прямо, нелепыми. Прокурорши уверяли суд: доводы ответчика, де, основаны на несогласии с существующим законом об иноагентах, все мероприятия «Мемориала» заканчиваются порчей имущества. Это заявление одной из прокурорш мало того, что вышло далеко-далеко за рамки вменяемого иска, но не имело ничего общего с реальностью. Хорошо известно, что участников мероприятий «Мемориала» зеленкой обливали представители националистических организаций, а на просмотре польского фильма о голодоморе в офисе «Международного Мемориала» был учинен настоящий погром. Туда явились неизвестные лица, которые сорвали просмотр фильма, и представители «Международного Мемориала» вызвали полицию. Какое это имеет отношение к ответчику?

После выступлений госообвинителей судья дала слово защите.





Все выступления были блестящими и вполне могли бы составить «Белую книгу» , подобную сборнику речей по «делу Синявского и Даниэля».

«В этом процессе все перевернуто с ног на голову»



«Дело о ликвидации «Международного Мемориала» - первое дело, где единственным основанием для ликвидации со стороны истца является требование о маркировке, - заявил юрист Григорий Вайпан, выступавший первым. - Все заявления о фальсификации истории и о неблагонадежности не имеют отношения к сути иска. В этом процессе все перевернуто с ног на голову. Нарушитель здесь не «Международный Мемориал», а российское государство, которое приняло закон об иноагентах», - продолжал Вайпан и подробно на примерах объяснил, почему это именно так.

«Вменяемые нарушения не могут являться основанием для ликвидации. Само законодательство об иноагентах противоречит международным договорам России. Да, законодательство об иноагентах существует. Мы его выполняем, хоть и несогласны. Но сейчас слушается конкретное административное дело, - напомнил Вайпан суду и прокурорам. - Нарушение законодательства об иноагентах не может быть основанием для ликвидации организации, поскольку это противоречит международным правовым актам. Да, законодательство об иностранных агентах существует , но сейчас нужно принимать во внимание иерархию норм правовых актов. Принимая решение, суд должен ориентироваться на законный акт, имеющий большую юридическую силу по правовой иерархии, в частности, суд может установить, что закон не согласуется с международными договорами РФ».

О том, что это именно так, по словам Григория Вайпана, известно из решений пяти комитетов ООН , которые признали закон об иноагентах незаконным и противоречащим международным Конвенциям. Это Комитет по правам человека ООН, Комитет против пыток, Комитет против дискриминации женщин, и даже столь «любимый» прокурорами Комитет по правам ребенка пришел к выводу, что закон об иноагентах противоречит Конвенции о правах ребенка и призвал его отменить.

Григорий Вайпан попросил суд отказать в иске Генпрокуратуры.

Адвокат Михаил Бирюков посвятил свою речь важному тезису, который сострит в том, что по российскому закону об иноагентах «Международный Мемориал» никак не мог быть признан иностранным агентом. Следовательно, и иск Генпрокуратуры о ликвидации организации, по сути, неправомочен. Адвокат Бирюков сослался на постановление Конституционного Суда РФ от 8 апреля 2014 года , в котором говорится , что «некоммерческая организация - для того, чтобы быть признанной выполняющей функции иностранного агента - должна: быть российской некоммерческой организацией, что исключает отнесение к некоммерческим организациям, исполняющим функции иностранного агента, международных и иностранных организаций, включая их представительства (филиалы), открытые на территории Российской Федерации. То есть, в переводе с юридического языка на русский, это означает, что поскольку «Международный Мемориал» имеет структурные подразделения во Франции и в Чехии, он никак не может быть признан иностранных агентом».

«Возможна ли такая ситуация в правовом государстве?»



Юрист «Мемориала» Татьяна Глушкова подробно остановилась на чисто юридических аспектах иска. «Международный Мемориал» исправлял все ошибки, на которые указывали надзорные органы: «Мы сдаем отчётность, администрируем 25 сайтов, издали 17 книг за время действия закона, а в материалах дела есть визитка Жемковой с маркировкой. Мы маркировали документы, представленные в этот процесс и переданные сторонам. Мы стараемся его (закон) выполнять, как можем. Тем не менее у нас есть претензии со стороны государства к маркировке. Это происходит потому, что со временем меняется трактовка закона правоохранительными органами. И мы узнаем об этом постепенно. Глушкова напомнила про проверку «Международного Мемориала», которую Минюст провел в 2016 году, про новую трактовку закона, предоставленную Роскомнадзором в 2019 году, и про то, что даже в данном процессе Генпрокуратура предъявила «Мемориалу» третью трактовку закона о том, что должен маркироваться каждый пост. «Возможна ли такая ситуация в правовом государстве? - спрашивала юрист Глушкова судью. - Представляется, что нет. Должна быть консолидированная и единая позиция госорганов».

И наконец, самыми эмоциональными были последние выступления защитников «Международного Мемориала» - адвокатов Марии Эйсмонт и адвоката Генри Резника.

Адвокат Эйсмонт обратила внимание судьи на декабрьский опрос «Левада-Центра»*, согласно которому треть россиян знакома с деятельностью «Мемориала», и среди опрошенных более половины (58%) относятся к организации положительно. Также среди осведомленных россиян преобладает мнение , что требование о ликвидации «Международного Мемориала» - это политический процесс, направленный на подавление деятельности независимых от власти общественных организаций», - подчеркнула адвокат.

«Нельзя ликвидировать организацию, еще не прочитаны все имена…»



Судья Алла Назарова внимательно слушала выступление адвоката Эйсмонт, и когда та процитировала Джорджа Оруэлла, попросила адвоката обращаться именно к ней, а не говорить на публику. К удивлению присутствующих, судья напомнила Эйсмонт, что она выступает в суде как адвокат, а не как журналист. Адвокат Эйсмонт, в свою очередь, поблагодарила судью за знание ее биографии и продолжала: «Международный Мемориал», которые десятилетия борется за открытие архивов и публикацию имен репрессированных, (согласно иску) «не обеспечивает публичности своей деятельности и нарушает права неопределенного круга лиц на получение информации».

«Международный Мемориал», собирающий по крупицам информацию о преступлениях против детей - детей «врагов народа», детей беспризорников, депортированных детей - оказывается (цитирует Эйсмонт иск Генпрокуратуры), «негативно влияет на нравственное и духовное развитие детей». И присоединяясь к мнению юриста Григория Вайпана, Эйсмонт обратила внимание суда на то, что в этом процессе все наоборот: «Война - это мир. Свобода - это рабство. Незнание - сила».

Сильным местом в речи адвоката стал ее рассказ об одном из проектов «Международного Мемориала» — «Топография террора». «Это прямо здесь». В этом проекте представлена карта Москвы, на которой указаны места, имеющие непосредственное отношение к сталинскому террору. Это карта мест, где расстреливали, содержали заключенных, судили. «Если ткнуть на карту, например, в том месте, где мы находимся сейчас, - просвещала адвокат Эйсмонт судью, - то тут до 1949 года находился Московский областной суд, одно из мест, где принимались решения о расстрелах, решения, впоследствии отмененные, незаконные, что на судьбе расстрелянных, как вы понимаете, никак не отразилось». Эйсмонт зачитала одно из писем к Михаилу Калинину (с 1938-го по март 1946 года - председатель Президиума Верховного Совета СССР, затем член Президиума) от сына приговоренного к расстрелу. И процитировала трогательный кусок из воспоминаний Леонида Муравника, ребенка , чьи родители были расстреляны в 1937 году.

Слушает ли адвоката судья Назарова?

Слышит ли? Бог весть.

А Эйсмонт заключает: «Нельзя уничтожить организацию , которая делает за государство, устранившееся от покаяния, его работу по восстановлению исторической справедливости. Еще не прочитаны все имена. Ликвидировать «Мемориал», прикрываясь защитой прав и свободами граждан и детей - это как вторично предать миллионы людей, оболганных, убитых и преданных забвению/…/

«В этом зале смотрят друг на друга представители этих двух групп разделенных соотечественников»



Последним выступает адвокат Генри Резник. Его речь завершает судебную «арию» блестящих защитников «Международного Мемориала». В речи есть один пассаж, который удивительно совпал с моим ощущением от этого действа, которое 28 декабря 2021 года происходило в Верховном суде России. Адвокат Генри Резник говорит: «Великий русский поэт Анна Андреевна Ахматова, когда открылись ворота лагерей ГУЛАГА, сказала: вот сейчас страна поделится на две половины: на тех, кого сажали, и тех, кто сажал. Я маленькое уточнение внесу: неравные половины. Потому что тех, кого сажали, их уже нет по той причине, что они были расстреляны, замучены в подвалах отечественной, столичной и региональных Лубянок, превратились в лагерную пыль. Они не дали потомства. А те, кто сажал — многочисленная армия вохровцев, следователей, оперативников, прокуроров - они сохранились в неприкосновенности и дали обильное потомство. Мне сложно избавиться от ощущения, что в этом зале смотрят друг на друга представители этих двух групп разделенных соотечественников».

Именно так: слушая выступления представителей истца и защитников ответчика, я не могла отделаться от впечатления, что эти люди как будто бы говорят на разных языках. Это как бы две России , которые ненадолго встретились. Но не нашли общего языка.

Судья Верховного суда Алла Назарова, которая по смыслу закона о независимом суде должна быть арбитром, вроде бы выслушивала тех и других. И предсказуемо встала на сторону истцов. На сторону Генпрокуратуры. На сторону государства.

«Почему?» - спросите вы. Ведь мы в Верховном суде, в том самом суде, который, согласно концепции судебной реформы, принятой аж тридцать лет назад, в ту же пору, когда создавалось общество «Мемориал», должен быть независимым от государства? Ответ находим в речи адвоката Генри Резника: «Я хочу привлечь внимание к одному пассажу из этого искового заявления. Здесь написано, что ликвидация «Мемориала» как юридического лица направлена на защиту прав и интересов других лиц. Мне интересно, какие лица вставали перед глазами генерального прокурора, когда он подписывал это исковое заявление. Определенно не лица тех людей, которые без малого пятнадцать лет 29 октября выходят на Лубянскую площадь и зачитывают имена безвинно репрессированных. Когда в 2007 году вот это мероприятие только-только впервые проводилось, каждый зачитывал три фамилии. Через два года пришли к выводу, что зачитывать надо две фамилии. А потом уже сейчас - одна, потому что если каждый будет зачитывать три фамилии, эта очередь не рассосется за 20 лет. Но возможно вполне перед глазами генерального прокурора действительно стояли другие лица».

Лучше не скажешь.

После прений судья Назарова удалилась в совещательную комнату для вынесения решения. Она огласила его резолютивную часть через сорок минут: «Иск о ликвидации «Мемориала» удовлетворить, «Мемориал» вместе с региональными отделениями ликвидировать».

В зале закричали: «Позор! Позор!»

Но выкрики получились какими-то робкими и обреченными.

В течение месяца защитой «Международного Мемориала» будет подана апелляция в Президиум Верховного суда. В ожидании апелляции «Международный Мемориал» продолжит свою работу.

Если после апелляции решение судьи Назаровой вступит в силу, организация будет ликвидирована. Порядок ликвидации определен в «Законе об общественных организациях»…

*«Мемориал» и «Международный Мемориал» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»