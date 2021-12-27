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NYT: на Украине начали подготовку граждан к войне с Россией

27.12.2021

В лесах недалеко от Киева активизировались имитационные бои
Как сообщает The New York Time, этот учебный план — часть программы стратегической обороны страны на случай потенциальной российской агрессии.

В статье подчеркивается, что всё это делается для того, чтобы побудить гражданское сопротивление продолжить борьбу, если украинская армия будет разгромлена.
Украинский врач Марта Юзкив в комментарии изданию сообщила, что тоже записалась на обучение в этом месяце.

«У нас сильная армия, но недостаточно сильная, чтобы защищаться от России. Если нас оккупируют, а я надеюсь, что этого не произойдет, мы станем национальным сопротивлением», — заявила она.

Осенью в зарубежной прессе появились публикации со ссылкой на источники в разведке о планах России вторгнуться на Украину. Запад говорит, что будет защищать Киев, Москва опасается появления там НАТО.

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