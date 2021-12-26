Оппозиционные чеченские блогеры сообщили о массовых похищениях родственников

«Мои родственники из Грозного и села Гойты тоже похищены и незаконно удерживаются в различных отделах полиции в Чечне. Я насчитал около 40 человек из числа похищенных. Каждый из них мне папа, мама, брат и сестра. Это те люди, с которыми я вырос, которые вырастили меня, с которыми я пережил войну. […] Мне причина похищений неизвестна и требования не объявлялись. Я не понимаю, почему их держат в заложниках. Может быть это потому, что я правозащитник и работаю по Чечне. Может быть, кадыровцы подозревают, что я причастен к оппозиционному ТГ-каналу „Адат“. Я правозащитник и не скрываю этого. К „Адат“ я не причастен», — написал он в Instagram.

Ранее блогер Тумсо Абдурахманов, получивший политическое убежище в Швеции, заявил о похищении родственников жены в Астрахани. По его словам, мать и сестру его супруги увезли в Чечню. Аналогичные ситуации описывали блогеры Минкаил Мализаев, Хасан Халитов. правозащитники Мансур Садулаев и Аслан Арцуев.

24 декабря сообщалось, что Рамзан Кадыров пообещал отомстить за «неприемлемые слова». Так, председатель парламента республики Магомед Даудов опубликовал у себя в Instagram видео, как глава региона клянется, что времени у его критиков «совсем немного».