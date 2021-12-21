Чеченский блогер сообщил об угрозах семье из-за критики Рамзана Кадырова

В эфире телеканала «Дождь»* блогер сообщил, что ему постоянно звонят с угрозами. «На данный момент они всячески пытаются меня остановить, чтобы я прекратил свою деятельность, извинился перед Кадыровым. Моих родных буквально держат в плену, не выпускают из дома и только вывозят для пиара, чтобы показать, что у них все хорошо. Моего отца и братьев они практически сделали блогерами, так как каждый день они выпускают ролики, где меня ругают и оскорбляют. Моих родных они заставляют снимать видеоролики на каждый мой видеоролик. Пожилого отца, старшего брата, младшего брата, которого привезли из Москвы и не выпускают. Последние десять лет он жил там и работал», — заявил Халитов.

Как уточняет телеканал, после пропажи семьи блогера вышло несколько обращений его отца и братьев. Они требовали от Хасана закрыть блог и утверждали, что их никто не похищал. Эти видео публиковали у себя в Instagram республиканские чиновники.

*Телеканал «Дождь» внесен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»