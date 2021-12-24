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В МИД России назвали условие для переговоров по транзиту газа через Украину

24.12.2021

Министерство считает, что призывы другой страны о готовности продлить транзит газа из РФ носят политические цели

Как заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, Москва готова начать переговоры о продлении транзита газа через Киев, когда будет понимание об объемах и условиях его закупки.

Дипломат напомнил, что контракт на транзит газа действует до 31 декабря 2024 года.

Начиная с ноября «Газпром» отказывается бронировать дополнительные мощности, которые предлагает «Оператор ГТС Украины».

Позже глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон обвинил «Газпром» в том, что компания шантажирует Европу, чтобы ускорить сертификацию газопровода «Северный поток-2».


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