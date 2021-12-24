В МИД России назвали условие для переговоров по транзиту газа через Украину

Как заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, Москва готова начать переговоры о продлении транзита газа через Киев, когда будет понимание об объемах и условиях его закупки.

Дипломат напомнил, что контракт на транзит газа действует до 31 декабря 2024 года.

Начиная с ноября «Газпром» отказывается бронировать дополнительные мощности, которые предлагает «Оператор ГТС Украины».

Позже глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон обвинил «Газпром» в том, что компания шантажирует Европу, чтобы ускорить сертификацию газопровода «Северный поток-2».