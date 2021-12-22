Россия отправляет Бориса Грызлова послом в Белоруссию

Борис Грызлов станет новым послом России в Белоруссии. Первым об этом сообщил Znak.com со ссылкой на источник в Госдуме. По его словам, кандидатуру председателя Высшего совета «Единой России» одобрил думский комитет по делам СНГ. Грызлов сменит нынешнего посла Евгения Лукьянова.

«Грызлов — политический тяжеловес, человек с репутацией, ему доверяет президент. Поэтому его назначение демонстрирует важность сотрудничества между Россией и Белоруссией, говорит о еще большем сближении наших стран», — уверен собеседник издания в нижней палате парламента. Он подчеркнул, что «просто так на такие должности людей уровня Грызлова не назначают». Источник также не исключил, что за этим может последовать создание общего парламента.

Позднее информацию подтвердил первый замглавы комитета Константин Затулин. «Действительно, сегодня на заседании комитета был представлен в качестве кандидата на должность чрезвычайного полномочного посла в Республике Беларусь Борис Вячеславович Грызлов», — заявил он РИА Новости.

«Безусловно, действующий посол в Белоруссии — это уважаемый профессионал, на мой взгляд, он лучше выполняет обязанности, чем его предшественник [Дмитрий] Мезенцев, который сделал один вывод, что нужно во всем угождать Лукашенко. На мой взгляд, никто от него этого не требовал. На месте посла нужен человек не просто профессиональный дипломат, а человек с политическим весом», — пояснил Затулин в комментарии The New Times. По его словам, «назначение Грызлова на этот пост означает, что отношение с Белоруссией на этом этапе имеет очень серьезное значение <…> Всякие тревоги связанные с Украиной… В Белоруссии непростая внутренняя политическая ситуация, после выборов».

В 1999 году Борис Грызлов стал депутатом Госдумы от партии «Единство», с 2001 по 2003 год возглавлял МВД, затем вернулся в парламент, а в 2007-м стал спикером нижней палаты.

После выборов в Думу VI созыва Грызлов оставил пост спикера и отозвал депутатский мандат. Должность полпреда РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине занимает с 2015 года.