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Путин выступил на расширенном заседании коллегии Минобороны

21.12.2021

Президент похвалил военных, рассказал им о модернизации армии, возложил на США ответственность за напряженность в Европе

В своей речи Владимир Путин, слова которого приводит РИА Новости, также заявил, что Москва не требует для себя особых условий: «Россия выступает за равную и неделимую безопасность на всем евразийском пространстве». От Вашингтона нужны юридические гарантии безопасности, а не устные заверения, добавил Путин, подчеркнув, что Россия будет принимать военно-технические меры на недружественные шаги.

Президент призвал уделять особое внимание поставкам высокоточных комплексов, новейших систем разведки, навигации, связи и управления, внедрять технологии искусственного интеллекта.

Помимо этого Путин поручил увеличить денежное довольствие военнослужащих, чтобы оно превышало уровень оплаты труда в ведущих отраслях экономики.

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