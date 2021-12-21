Путин выступил на расширенном заседании коллегии Минобороны

В своей речи Владимир Путин, слова которого приводит РИА Новости, также заявил, что Москва не требует для себя особых условий: «Россия выступает за равную и неделимую безопасность на всем евразийском пространстве». От Вашингтона нужны юридические гарантии безопасности, а не устные заверения, добавил Путин, подчеркнув, что Россия будет принимать военно-технические меры на недружественные шаги.

Президент призвал уделять особое внимание поставкам высокоточных комплексов, новейших систем разведки, навигации, связи и управления, внедрять технологии искусственного интеллекта.

Помимо этого Путин поручил увеличить денежное довольствие военнослужащих, чтобы оно превышало уровень оплаты труда в ведущих отраслях экономики.