Губернатор Кузбасса попал в аварию по пути на встречу с семьями погибших на шахте «Листвяжная»

Как уточняет ТАСС, авария произошла в районе поселка Карагайла. По данным Telegram-канала 112, всего столкнулись пять машин: два грузовика, два легковых автомобиля и микроавтобус Mercedes. В пресс-службе губернатора сообщили, что пострадавшие находятся в сознании, им оказана медицинская помощь на месте. Сам Цивилев в аварии не пострадал.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Беловском районе Кемеровской области взорвался метан и начался пожар. Погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей. Тело последнего погибшего извлекли 13 декабря.