Издатель и главред «Медиазоны»* обжаловали в суде решение о признании «иноагентами»

Как сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, они требуют признать незаконным решение включить их в реестр «иностранных агентов». Ответчиком по иску указан Минюст, заинтересованным лицом — МИД, который согласует включение в реестр.

«Истцы утверждают, что решение носит дискриминационный характер, является необоснованным вторжением в профессиональную журналистскую деятельность и в частную жизнь», — отмечает Чиков.

*«Медиазона», Сергей Смирнов и Петр Верзилов включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»