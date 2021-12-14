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Издатель и главред «Медиазоны»* обжаловали в суде решение о признании «иноагентами»

14.12.2021

Петр Верзилов*, Сергей Смирнов* и два учрежденных ими юрлица подали иски в Замоскворецкий районный суд Москвы

Как сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, они требуют признать незаконным решение включить их в реестр «иностранных агентов». Ответчиком по иску указан Минюст, заинтересованным лицом — МИД, который согласует включение в реестр.

«Истцы утверждают, что решение носит дискриминационный характер, является необоснованным вторжением в профессиональную журналистскую деятельность и в частную жизнь», — отмечает Чиков.

*«Медиазона», Сергей Смирнов и Петр Верзилов включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

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