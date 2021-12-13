Такси-блюз ВВП

Кинофильм «Россия. Новейшая история», который, как утверждают новостные агентства, был показан по такой странной штуке, как телевизор, уже разошелся на цитаты, как «Волга-Волга», «Мимино» и «Бриллиантовая рука». Так что смотреть его необязательно, тем более что делать это могут исключительно люди с крепкими нервами.



Собственно, как и в других недавних словесных интервенциях первого лица, есть три доминирующих мотива – везде шпионы (были), распад СССР – трагедия, следствие трагедии – первое лицо вынуждено (было) подрабатывать частным извозом, а на одном из виражей своей биографии подумывал о том, не податься ли в таксисты. Но вираж сложился таким образом, что в результате мудрой кадровой политики ряда работников федеральных органов власти сначала вместо позиции таксиста будущее первое лицо заняло скромную должность в аппарате управления делами Кремля. Затем тяжелые последствия распада СССР и «лихих девяностых» были преодолены решительным образом – лицо заняло сначала пост руководителя Контрольного управления администрации и заняло уютный кабинет на Старой площади, а в скором времени перебралось в недалеко располагавшееся помещение на Лубянке, туда, где висит по сию пору мемориальная табличка Андропову Ю.В.

Но фантомные боли остались.

Шпионы там, шпионы здесь

Под «шпионами» Путин понимает персонажей, которые консультировали российское правительство в сфере приватизации и немного воспользовались своими инсайдерскими возможностями и позарабатывали на рынке. Что, кстати, свидетельствовало о том, что это рынок действительно возник. Еще в июне текущего года в ходе прямой лини первое лицо скорбило о том, что «историческая Россия» в виде СССР потеряла половину своего промышленного потенциала. Так вот этот потенциал в тот самый рынок все равно бы не вписался – танк с гаубицей на хлеб не намажешь, а те ботинки, которые производились «промышленным потенциалом», на ноги не натянешь. Подобного рода «потенциал» трудно было назвать в собственном смысле слова промышленным, потому что с 1992 года в экономике начало действовать понятие потребительского спроса. То есть граждане получили возможность покупать именно то, что им нужно. Именно им нужно, а не государственному военно-промышленному комплексу. О чем работник мэрии СПб, да еще занимавшийся внешними экономическими связями, не мог не знать. Ну, или не мог не спросить у соседа по офису Кудрина А.Л., имевшего экономическое образование.

Но мы отвлеклись от Джонатана Хэя и Андрея Шлейфера. Они заработали на рынке, за что были наказаны властями США. Об их шпионской активности не известно ничего. Зато известно, что Андрей Шлейфер имеет серьезные научные достижения в различных отраслях экономической науки и был одним из самых цитируемых академических экономистов.

Вот и весь шпионаж. Если не считать еще нескольких экономистов с мировыми именами типа Ричарда Лэйера, Чарльза Выплоша, Марека Домбровского, Яцека Ростовского, Джеффри Сакса. Все они, кроме Андерса Ослунда и Андрея Шлейфера до этого консультировали, естественно, с большим успехом, чем в России, реформаторского правительство Польши. И это они-то ходили, как утверждает Путин, на наши родные заводы, как на работу? Если быть исторически точным, на предприятиях они не очень-то сидели (зачем им там сидеть, если заводы стоили примерно ноль рублей ноль копеек – секреты мартеновских печей узнавать?). Зато в некоторой административной неразберихе Лэйард некоторое время занимал кабинет в первом подъезде Старой площади – это да, нетривиальная история. Но тогда ведь бог знает что творилось в бывшем здании ЦК: я, например, твердо помню, как ходил брать интервью на Старую площадь у Бориса Николаевича Пономарева, бывшего секретаря ЦК КПСС. Он по привычке в 1992 году ходил на работу, сидел в маленьком инструкторском кабинетике и боролся мировым империализмом. И его туда пускали! Неужели и он разваливал Россию?!

Словом, как всегда нашего президента докладчики из органов ввели в заблуждение. Они были просто не в курсе. Ибо в начале 1990-х органы были ослаблены.

Ну, и самое главное, тоже не в первый раз повторяемое: распадался СССР, но это-то всего лишь лейбл. Собственно, почему трагедия – потому что распалась «историческая Россия», у которой, как известно из других выступлений Путина, «тысячелетняя история». (Кстати, почему именно тысячелетняя?) Даже если не вступать в споры по поводу каждой из союзных республик по списку, некоторые сомнения по поводу научной обоснованности понятия «историческая Россия», которое развивалось в том числе и как колонизаторская империя, неизбежны. Где-то когда-то Путин сказал, что Запад хотел бы сузить Россию до размеров Московии. Такого рода намерения науке неизвестны. Равно как и упомянутое в кинофильме стремление кого-то там на Запада после Советского Союза развалить Россию. Опять-таки мерцает и вопиет вопрос – зачем?

Возможно, для того чтобы завладеть нашими богатствами. В концепции Путина, высказанной им на прямой линии 2021 года, Россия – «кладовая минеральных ресурсов», и это ее конкурентное преимущество. Вот ими-то Запад, вероятно, и хотел завладеть. Судя по тому, как мы развиваемся, особенно в последние годы, статус «кладовой» все-таки проклятие, а не преимущество. К тому же, с учетом надвигающегося энергоперехода, Россия рискует остаться со своим «преимуществом» в гордом одиночестве, когда нефть не будет никому не нужна. Как говорится, со своим рублем еще и настоишься…

И если быть последовательным, то, в логике президента РФ, «историческая Россия» - это и Польша, и Финляндия. Да и страны Балтии не мешало бы прихватить по дороге. И Аляску до кучи, раз уж мы прислушиваемся к «зову предков».

Все это на самом деле невозможно обсуждать всерьез и без слез. Однако беда в том, что обо всех этих сюжетах и именно в жанре раздумий пикейных жилетов у подъезда (или таксистов) рассуждает первое лицо огромной страны. И именно человек с такими представлениями о мире и истории собственного государства правит им уже более двух десятков лет. Не учитывать это обстоятельство решительно невозможно. Не говоря уже о том, что личное мировоззрение Путина многое объясняет в том, что происходило с нашей многострадальной родиной в последние два десятилетия.