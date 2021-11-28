Вирусолог Михаил Букринский:«Это закончится, когда 90 процентов людей будут привиты»

Так SARS-CoV 2 отметил вторую годовщину пандемии.

Что ученые узнают о новом коронавирусе, почему одни люди заболевают, а другие нет, насколько защищают вакцины, и будет ли когда-нибудь работать лекарство от ковида — об этом The New Times расспрашивал вирусолога Михаила Букринского , профессора микробиологии, иммунологии и тропической медицины, а также биохимии и молекулярной медицины университета Джорджа Вашингтона (George Washington University) , США



Евгения Альбац: Михаил Ильич, за прошедшие два года больше 200 млн человек подхватили вирус и заболели, 5 млн умерли. Казалось, дождемся вакцины и все закончится. И вот опять новый мутант. Что за черт?

Профессор Михаил Букринский

Михаил Букринский: Этот штамм обнаружили в нескольких странах на юге Африки. Просеквенировали его в ЮАР, нашли 50 мутаций (по сравнению с исходным китайским вирусом), из них 30 мутаций в шипе, то есть в том самом спайк-белке.Он вытесняет Дельту — значит он более заразен.

Штамм Дельта оказался в 50 раз более заразным, чем предыдущий. А этот?Мы пока мало что о нем знаем. Я не думаю, что он будет более или даже столь же заражен как Дельта. И, кажется, что он менее патогенный. Но это предварительные умозаключения—слишком мало пока данных.

Как это скажется на вакцинной защите?

Вакцины менее эффективны против нового штамма, на фоне угасания иммунитета это особенно опасно.

Новое лекарство

Правительство Соединенных Штатов Америки закупает у той же самой компании Pfizer, которая сделала вакцину, таблетки от ковида. Это что-то реальное?

Это таблетки, которые блокируют размножение вируса. Если принять лекарство на ранних этапах, пока вирус еще в носоглотке, это остановит его распространение. Если принимать позже, когда он уже проник в легкие, например, то остановится его размножение на этом этапе. На более позднем, когда уже серьезно поражены внутренние органы, таблетки малоэффективны:требуются другие методы лечения.

Значит ли это, что вакцины будут не нужны?

Нет, не значит. Во-первых, если бы таблетки можно было принять за минуту до того, как человек заразился, то может быть тогда не нужно было бы вакцин. Но в реальной жизни их начинают принимать, когда появились явные признаки заражения. По таблеткам пока нет результатов широких клинический испытаний, но те испытания, которые проведены, показывают, что лекарство на 90 процентов эффективно для предотвращения тяжелых форм заболевания. Вакцина имеет примерно такую же эффективность.

Основная задача вакцины — предотвратить размножение вируса, она прежде всего воздействует на корону, то что называется спайк-белок. А таблетки? Что за механизм заложен в таблетках?

Таблетки работают по-другому. Они действуют на цикл размножения вируса. Сейчас есть два вида этих лекарств. Один пфайзеровский, так называемый протеазный ингибитор. Это лекарство ингибирует вирусный фермент, который отвечает за расщепление вирусных белков на формы, которые участвуют непосредственно в инфекционном процессе. Лекарство блокирует эти протеазы. Есть другой вид лекарств, которые сделаны компанией Merck. Это так называемый нуклеотидный аналог, оно похоже на ремдесивир, который оказался не очень эффективным, но по другим причинам. Этот класс препаратов блокирует синтез нуклеиновой кислоты, которая переносит вирусную информацию от одной клетки к другой, от одного человека к другому. Возможно появятся еще новые препараты, которые будут блокировать другие циклы, другие этапы вирусного размножения. По идее идеальный вариант — это принимать сразу несколько препаратов, которые будут действовать на разные этапы редупликации. Такая комбинация будет наиболее эффективна. Разница в том, что пфайзеровский протеазный ингибитор — это таблетка, а мерковское лекарство нужно вводить в кровь. Такая комбинаторная терапия позволит на 99% подавить размножение вируса.

А какие там побочные эффекты?



Пока неизвестно, потому что у клинических испытаний был довольно короткий срок. Но мы знаем похожие препараты, которые используются против вируса иммунодефицита человека, там тоже используются протеазные ингибиторы и нуклеотидные аналоги. Там побочные эффекты известны. В частности, для протеазных ингибиторов побочные эффекты — это нарушение холестеринового метаболизма и липидного метаболизма. И кстати, из-за этих побочных эффектов от этих лекарств сейчас отказываются. Но разница в том, что для лечения коронавируса лекарства не будут применять в течение долгого времени. Неделя-две максимум, и вирус уходит из зараженного человека. Поэтому нет побочных эффектов, связанных с долговременным приемом лекарств.

Гипотезы происхождения вируса

Насколько я понимаю, доклады, в том числе разведывательных организаций Соединенных Штатов Америки, более-менее поставили точку на спекуляциях о рукотворном происхождении вируса. Остаются две гипотезы: вирус перепрыгнул с какого-то животного на человека на каком-нибудь мокром рынке в Китае или он просто «убежал» из китайской лаборатории, где занимались коронавирусами, и какой-то вирулентный вариант ушел с лабораторным ученым или служащим, который заболел?

Для первого варианта должно было быть какое-то промежуточное животное: передача вируса произошла не прямо от летучей мыши к человеку. Вирусы достаточно сильно различаются. Должен быть какой-то промежуточный хозяин, про которого мы ничего не знаем. И в это сейчас все упирается. Если хозяин будет идентифицирован, я думаю, станет более понятно, как произошла передача. Вариант с лабораторным заражением, скорее всего, тоже отпадает. Потому что если бы произошло заражение в лаборатории, а потом передача, то по крайней мере год или больше должно было пройти, чтобы исходный вирус летучих мышей мог так измениться. А если было какое-то промежуточное животное, то все объясняется проще: вирус передался от летучих мышей к промежуточному хозяину, в этом хозяине он какое-то время менялся, а потом, получив способность заражать людей, «прыгнул» на человека. Это то, что мы наблюдали с предыдущими коронавирусами, где промежуточный хозяин известен.

Знание о происхождении вируса не меняет подходы к лечению. Но оно важно для предотвращения последующих пандемий



Нет, я не думаю, что это меняет наши подходы к лечению. Но это важно для предотвращения последующих пандемий.

В начале пандемии казалось, что главной проблемой было, а может и остается то, что вирус превращал легкие в хлам. Кстати говоря, то же самое делала «испанка». Но потом стало очевидно, что вирус проникает в головной мозг, потому что когда пропадает обоняние, это значит, что задеты определенные участки мозга. Отсюда — «долгий ковид», инсульты, инфаркты. Что сейчас известно?

По потенциальным осложнениям ковид хуже, чем вирус гриппа. Грипп не вызывает таких осложнений. Ковид поражает не только легкие, но и многие другие органы. Сейчас описан синдром мультиорганной патологии, причем и у детей, и у взрослых. То есть вирус может заражать не только эпителиальные клетки, но и многие другие клетки в других органах. Наиболее неприятные симптомы связаны с поражением мозга и нервной системы. Вообще «долгий ковид» — это когда симптомы обнаруживаются через три недели или более после заражения. То есть если за три недели человек не выздоровел, то дальше все, что с ним происходит, подпадает под определение «долгий ковид». А дальше много еще всяких вариантов, когда болезнь продолжается год и более, вызывает серьезные или сравнительно легкие осложнения. Например, может быть «просто» головная боль или головная боль с нарушением обоняния, с нарушением мыслительных функций. Градаций очень много. К сожалению, мы еще не вполне знаем, из-за чего это происходит. То ли вирус продолжает какое-то свое присутствие в организме, а мы его выявить не можем: тесты реагируют на то, что в носу, а если вирус сидит в мозгу, то он не определяется. Он поражает клетки кишечника, и нарушение работы кишечника — тоже один из симптомов «долгого ковида». Он может находиться в почках. «Долгий ковид» сейчас активно изучается, очень много работ на эту тему. Есть другая версия: причина не в том, что вирус персистирует, остается в организме, а в том, что исходная инфекция вызвала какие-то нарушения в наших органах, которые почему-то не восстанавливаются. Это тоже не очень понятно — почему работа органов не восстанавливается. Это открытые вопросы, над которыми сейчас активно работают.

Если вирус персистирует, то он не просто живет в разных органах, а нарушает их работу и делает заболевание хроническим, так?

Да, причем в отличие, например, от вируса иммунодефицита он не сидит в латентной, бездействующей форме. Если новый коронавирус находится в клетке, он там активем, размножается и нарушает работу клеток в органах — в мозгу, в кишечнике.

Вирус иммунодефицита встраивается в ДНК человека, и от него избавиться вообще нельзя. В этом смысле новый коронавирус «лучше»?

Он никуда не встраивается, он просто размножается в клетках. Это лучше в том смысле, что не вызывает долгосрочных форм, латентных инфекций. Потому что с латентной инфекцией невозможно бороться.

Вакцинирование и таблетки, которые появились, не спасают от долгого ковида?

Они не спасают в том смысле, что вакцинированный может заразиться снова. Но большинство зараженных — невакцинированные. Вакцинированные заражаются гораздо реже. А если они заражаются реже, то это снижает и опасность «долгого ковида». Могут ли вызывать «долгий ковид» легкие формы, когда человек не проверяется — неизвестно. Но как вирусолог могу сказать, что в принципе, чем сильнее инфекция, тем больше вероятность получить «долгий ковид». Если инфекция очень легкая, незаметная, то скорее всего не будет никаких долгосрочных последствий.

Известны случаи, когда в одной семье, рядом, при постоянном тесном общении один супруг заболевает, а другой — нет. Как это может быть? Есть ли понимание, к кому вирус больше пристает, к кому меньше? По полу, по расе, по группе крови? Есть ли статистика для понимания, кто более подвержен заболеванию коронавирусом?



Здесь можно говорить о природном иммунитете. Например, дети, как мы знаем, практически не подвержены тяжелой инфекции или подвержены гораздо меньше, чем взрослые. То же самое между отдельными людьми: у кого-то природный иммунитет может быть сильнее, и тогда инфекция будет гораздо слабее и заболевание пройдет гораздо легче.

Мужчины тяжелее болеют, чем женщины, смертность у мужчин выше. Это связывают с эффектами на уровне иммунного ответа. У мужчин он более склонен к переходу в острую воспалительную фазу



Говорили, что влияет группа крови, или это осталось на уровне отдельных случаев?

С группой крови никакой корреляции нет. Известно, что мужчины тяжелее болеют, чем женщины, смертность у мужчин выше. Это связывают с эффектами на уровне иммунного ответа. У мужчин почему-то иммунный ответ более склонен к переходу в острую воспалительную фазу.

Есть факторы риска: избыточный вес, диабет. Но это не генетические факторы. Были статьи, которые описывали влияние генетических различий на сопротивляемость коронавирусной инфекции. Но никаких четких данных я не видел.



Читала, что в постковидном центре в Нью-Йорке много молодых людей: именно у молодых и спортивных почему-то скорее развивается постковидный синдром. И в результате люди, которые бегали марафон, теперь не могут подняться на лестничную площадку. Это так?

Я не думаю, что ковид специфически поражает физически крепких людей. Да, бывают такие случаи, но обычно наоборот. Я бы сказал, что физическая подготовка — это преимущество в борьбе с коронавирусной инфекцией. А то, что молодые люди подвержены болезни, связано не столько с тем, что что-то изменилось в людях, сколько с тем, что изменился вирус. Инфекционность Дельта–штамма выросла по сравнению с инфекционностью предыдущих вариантов, он сейчас поражает гораздо большее количество людей, значит, больше и молодых.

Идеальная защита

Вирус мутирует и убивет все больше людей. Зачем он убивает? Ему же нужен хозяин.

С точки зрения вируса тут двойной смысл. Дельта, например, не так сильно отличается от штамма Альфа в плане способности убивать. Он отличается способностью заражать. Грубо говоря, в одной и той же группе людей один зараженный вирусом Альфа, например, мог заразить двух человек, а с штаммом Дельта — уже пять, или шесть, или десять человек. Это параметр инфекционности — способность вируса передаваться. А способность убивать определяется другими вещами. Генетические изменения в короне вируса на этот параметр мало влияют. Они влияют на способность вируса проникать в клетку. А размножение внутри клетки определяется другими вещами в вирусе. Там тоже могут возникать мутации, но про них мы вообще почти ничего не знаем. Эти мутации и определяют, наверное, способность убивать клетку. У штамма Дельта, например, эти мутации присутствуют. Что будем с новым штаммом — мы пока не знаем .

А почему в принципе у вируса начинает меняться корона? Как он "соображает", что надо как-то изменить щупальца, чтобы они лучше присосались к человеческой клетке и убили ее?

Это определяется в основном сопротивляемостью — если вирус встречает клетки, которые резистентны. Мы вакцинируем сейчас людей, они становятся более сопротивляемы вирусу. Иммунный ответ мешает вирусу заражать и размножаться. Это вызывает селекцию: мы используем вакцины или лекарства, а они стараются их обойти.

Когда говорят, что эффективность вакцины снижается, допустим, на 50 процентов — что произошло?

Вирус изменился. Для вакцин, которые направлены в основном на то, чтобы блокировать шип, корону этого вируса, это означает, что корона изменилась таким образом, что вирус может теперь взаимодействовать с рецептором. Вакцина блокирует эту способность. А когда корона приобретает мутации, она изменяет взаимодействие с рецептором, и вакцина больше не способна блокировать.

Количество изменений все-таки ограничено, вирус не может изменить корону бесконечным количеством способов. Во-первых, корона сама по себе — это белок с ограниченным набором аминокислот, то есть количество изменений не бесконечное. Кроме того, взаимодействовать с рецептором вирус тоже должен определенным образом. Не может корона измениться так, что появится полностью новая последовательность аминокислот. Они тогда просто не будут взаимодействовать с рецептором. Поэтому у вируса ограниченные возможности. И сейчас есть работы, которые пытаются найти такую последовательность, такие антитела, которые смогли бы блокировать взаимодействие вируса с рецептором. Идеальный вариант, если бы были антитела, которые просто сели бы на этот рецептор или закрыли его от коронавируса.

Если бы можно было сделать такую вакцину, то это была бы идеальная защита. Но проблема в том, что этот рецептор связан с ангиотензин-конвертирующим ферментом, необходимым для нашей нормальной физиологии. Он регулирует сердечно-сосудистую деятельность и много других процессов. Рецептор нельзя закрыть. Поэтому вакцины сделаны таким образом, чтобы блокировать именно взаимодействие вируса с рецептором и не блокировать взаимодействие рецептора с нормальными процессами в организме. То есть ограничения есть с двух сторон. И по идее сейчас работы идут в том направлении, чтобы создать вакцину, которая бы блокировала очень широкий спектр вируса. Чтобы он не мог мутировать и обойти вакцину. Вакцины широкого спектра действия защищали бы от многих вариантов вируса, которые, может быть, даже еще не существуют в природе, но которые могут возникнуть. В принципе это возможно.



Тогда почему этих вакцин нет?

Это в общем-то дорогое удовольствие — делать вакцины. Это производство, это непросто. А вот как часто нам нужно будет прививаться, зависит от того, какой процент населения будет привит. Если 100 процентов будут привиты, не нужно будет так часто делать бустеры. Просто циркуляция вируса уменьшится очень сильно, и тогда защиты, которую вакцины дают от серьезных заболеваний, может быть достаточно, чтобы делать ревакцинацию даже не раз в год, а раз в два года или даже реже. Сейчас в Америке появилась идея соединить вакцину от коронавируса с вакциной против гриппа, которую мы делаем каждый год. И делать ее на основании тех штаммов гриппа и коронавируса, которые будут на тот момент циркулировать.

Какая вакцина лучше?

Говорят, чтобы достигнуть сопротивления популяции, должно быть вакцинировано 80% населения. Если вакцинировано недостаточно, вирус станет резистентен к вакцинам. Объясните, как работает этот механизм?

Когда вирус активно циркулирует в большой невакцинированной популяции, растет количество мутаций в вирусных частицах, и чем больше этих мутаций, тем больше вероятность того, что какие-то из этих мутаций могут переброситься на вакцинированных.

Сейчас в мире привито примерно 56% . Остается колоссальное количество людей, которое позволяет вирусу «гулять по буфету». Значит, это же практически неизбежно, что вирус научится преодолевать вакцинную защиту?

Да, скорее всего научится. И тогда нам нужна будет вакцина против мутанта, который не блокируется теперешними вакцинами. Это будет то же самое, что мы имеем с вирусом гриппа, когда вакцину нужно менять каждый год.

А почему при эпидемии гриппа не вводят локдаун? Не сажают всех по домам? Не заставляют носить маски?



Грипп не дает таких осложнений, которые дает коронавирус. Поэтому не вводятся такие строгие санитарные меры.

В России «Спутник» — вакцина, в которой транспортом является аденовирус человека. Похожая на «Астра-Зенеку» в Великобритании, где транспортом является аденовирус шимпанзе. Плюс к этому у нас появлялась вакцина «Эпивак», которая была создана в военной лаборатории «Вектор» в Новосибирске, и она совершенно не сработала. Другая вакцина, «Ковивак», сделана Центром Чумакова, у нее другой принцип действия, но тоже до сих пор не видно никаких публикаций ни в каких журналах. На ваш взгляд, в России есть две вакцины или одна, «Спутник»?

Я знаю, что чумаковская вакцина в общем-то эффективна. Потому что это инактивированнный коронавирус. Такую же вакцину делают китайцы, и в принципе это хороший вариант вакцины. Почему они не опубликовали ничего, я не знаю. Наверное, толком не могут провести клинические испытания. Но в принципе из вакцин, которые, я думаю, можно безопасно использовать, все-таки только «Спутник».

Рассказывают, что проблема «Ковивака» Центра Чумакова в том, что вирус надо инактивировать, чтобы он не смог размножаться. Но хорошо бы при этом не убить. Это очень трудное производство. В лабораторных условиях получается, а при массовом производстве возникает проблема?

Совершенно верно.

Картинка под микроскопом

Как вы, вирусологи, представляете себе этих паразитов, которые у обычного человека вызывают страх, ужас и раздражение от того, что он мешает жить. А вы его изучаете и посвящаете этому жизнь. Когда вы закрываете глаза, как вы как представляете себе коронавирус? У вас есть его зрительный образ?

Я, наверно, отравлен рисунками из полупопулярных журналов, где этот вирус представлен как шарик, из которого торчат шипы короны, у меня он так и ассоциируется.

В микроскопе он сильно отличается от того, что мы все видим на рисунках?

В электронном микроскопе вообще все выглядит по-другому. Там вы не видите трехмерные структуры.

А корону видите?

Вижу корону. Но не такую, как на картинке. Я вижу, что там есть какие-то шипы, которые выходят из этой звездной частицы, я даже вижу, сколько этих шипов, но они не выглядят так, как на рисунках

Это живое? Он у вас вызывает эмоции?

Долгое время обсуждалось, вирус — это живое или не живое. И в конце концов пришли к выводу, что живое. Но эта жизнь немножко отличается от жизни, скажем, клеток или бактерий. Бактерия — это классический пример простейшей жизни. А вирус — еще более упрощенная жизнь, потому что он не может размножаться без проникновения в клетку. Это жизнь, которая пытается приспособиться к нам.

Но походя немножко убив. Это очень по-человечески.

Это паразит, да, конечно.

Профессор, сколько это будет еще продолжаться? Вот в таком варианте: маски, то локдаун, то не локдаун, то больницы переполнены, потому что это сезон, а потом зимой чуть получше, летом чуть побольше... Когда это закончится?

Михаил Букринский: Я думаю, это закончится, когда 90% людей на планете будут привиты.

Спасибо большое, я надеюсь на ваш оптимизм.



На рисунке:Так выглядит новый штамм Омиркон на рисунке The New York Times







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