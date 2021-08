Запрещенный в России Талибан второй раз взял под контроль Афганистан

На фото: Флаг "Талибан" над президентским двороцм в Кабуле





UPD

Утро, 16 августа

: спецпредставитель президента РФ по Афшанистану Замир Кабулов заявил , что Москва пока никуда не спешит в вопросе признания режима талибов в Афганистане. «Мы посмотрим, как режим будет себя вести», — сказал он21:30 МСК : Al Jazeera ведет репортаж из дворца президента Афганистана, по которому ходят люди в чалмах, традицонном платье пуштунов и с автоматическим оружием в руках ( айфоны тоже видны).Над дворцом уже развивается флаг движения "Талибан". Кадры трансляции:командиры Талибана в зале , где проходили заседания правительства Афганистана. Они позируют репортерам, но явно не знают, что делать в этих дорогих палатах.Корреспонент Al Jazeera сообщает, что бойцы талибана открыли тюрьмы, забирают наличне доллары из банков, они же пытаюся предотвращать грабежи.

Забьюла Муджахид (Zabiullah Mujahid) , спикер движения Талибан , разместил в твиттере следующее заявление: " Исламские Эмираты отдали своим силам войти в Кабул, который враги покинули, поскольку возник риск грабежей и воровства . Талибану отдан приказ не наносить вреда гражданским и не входить в частные дома. Наши силы вошли в Кабул со всеми возможными предосторожностями",— приводит слова спикера движения Талибан The New York Times.

Кадры из аэпорота Кабула свидетельствуют о господствующем там хаосе: службы безопасности нет, люди выхолдят на взлетное поле, толпы окружают самолеты.







Мулла Абдул Гани Барадар на конференции в Москве, фото с сайта

The Guardian

На фото: Вертолет ВВС США забирает американских дипломатов с крыши посольства в Кабуле

The New Times

Британская Guardian называет муллу Абдулу Гани Барадара "абсолютным победителем в 20-летней войне в Афганистане". Бывший перегонщик овец и политзаключенный пакистанской тюрьмы, выпущенный на свободу по требованию США, как ожидается, станет новым правителем Афганистана.19:00 МСК , 15 августа: Катарская телекомпания AlJazeera сообщает, что талибы взяли президентский дворец в Кабуле. Лидеры "Талибан" ( организация запрещена в России) призывают прекратить грабежи, талибы,одетые в гражданские одежды, взяли на себя функции полиции на улицах столицы страны.15:30: Британская телекомпания Би-би-си передает, что стрельба идет на улицах столицы Афганистана, Кабула.Президент Афганистана ( с 2018 года) Ашраф Гани ( в предыдущей жизни он был экономистов Мирового банка в Нью-Йорке) подал в отставку и покинул страну.Временное правительство возглавил глава МВД Али Ахмад Джалали. Информационные агентства сообщают, что главой Афганистана станет мулла Барадар, который возглавляет политический офис Талибан ( запрещен в России) и пока находится в Катаре. Российское посольство сообщило, что эвакуироваться из Кабула не будет: МИД договорился с запрещенным в РФ "Талибаном" о безопасности для своих дипломатов. По заявлению госсекретаря США Блинкина, персонал американского посольства — а это 4 тыс человек , одно из самых больших посольств США — покинул здание в Кабуле и на вертолетах перемещен в здание кабульского аэропорта. Что будет с 20 тыс афганскими переводчиками, которые работали на американскую армию, спецслужбы, агенства, посольство и генконсульство — пока совершенно не ясно. Вроде бы их пока будут перебрасывать в Катар. Госсекретарь Блинкин в заявлении, сделанным в воскресенье, сказал, что Госдеп создает специальную структуру, которая должа проверять и выдавть специальные визы афганцам, работавшим на США. Но пока эта струт кура еще не начала функционировать в регулярном режиме.Еще раньше агенства сообщали, что в американском посольстве жгут документы.Срочно переброшенная в Афганистан 82-ая дивизия ВВС США вывозит семьи дипломатов и журналистов из города.Возле уличных банкоматов выстроились очереди.Кабульский университет закрыт, преподаватели и студенты отправлены по домам.Талибан объявил, что женщинам, находящимся в городе, надлежит спрятаться.По дорогам из Кабула непрекращающимся потоком едут автомобили чиновников и их охраны: талибы не препятствуют бегству афганской власти.США ведут переговоры с Катаром о вывозе в эмират тысячи афганцев, которые служили переводчиками в американской армии или работали в различных агенствах США на территории Афганистана.Еще в феврале 2020 года, при президенте Трампе, США заключили соглашение с лидерами движения "Талибан", согласно которому последние должны были прекратить активные военные действия, убивать американских солдат, и сформировать коалиционное правительство вместе с люди ныне бежавшего президента Ашрафа Гани, пишет The New York Times. Однако никаких инструментов претворения в жизнь этого соглашения так и не появилось. Согласно этому соглашению, США должны были вывести свои войска к 1 мая 2021 года.Новый президент США Джо Байден заявил, что американские войска должны покинуть Афганистан к 11 сентября 2021 года — годовщине атаки на США боевиков Осамы Бен ладена и его Аль Кайды.Военные, пишет The New York Times , предупреждали Байдена, что быстрый вывод американских войск приведет к тому, что талибы вновь возьмут под контроль страну, забыв обо всех договоренностях про коалиционное правительство.Правда, разведка США утверждала, что талибану потребуется больше года, чтобы взять Кабул.Президент Байден уже не раз публично оправдывался : его аргумент состоит в том, что сколько бы американцы не оставались в Афганистане — год или пять — ничего не изменится, а быть втянутыми в гражданскую войну администрация США больше не хочет. " Я — четвертый президент , когда наши военные находятся в Афганистане— два республиканских президента и два президента-демократа. Я не хочу и не буду передавать эту войну пятому президенту" ,— сказал Байден в своем заявлении 14 августа.Бывший президент Гани говорил, что Афганистан живет на наркоэкономике и управляется мафией. Американские СМИ пишут, что несмотря на огромные денежные вливания в афганскую армию, армия Афганистана погрязла в коррупции, солдатам и офицерам месяцами не платили, оружие и современное оборудование, которое предоставляли американцы, уходило налево. Таким образом, у армейских не было никаких стимулов класть свои жизни в борьбе с талибами."Афганистан как был страной разных племен, так и остался. Все попытки американцев построить национальное государство провалились",— сказал в разговоре сизвестный американский журналист Дениэл Уильмс . — Я наблюдал это в Ираке, когда иракская армия мгновенно сдала Мосул ISIS (террористическая организация, запрещенная в России) ",— говорит Уильмс , который был корреспондентом газеты Washington Post в Ираке в первой половине 2000-х.Новость обновляется.О том, как движение "Талибан" возвращалось в АфганистанО борьбе "правоверных" с ISIS ( "ИГ", "ИГИЛ", "Даиш" — имена признаной террористической и запрещенной в России организации радикальных сторонников суннитского ислама)за рынок наркотиков:Фото на главной странице: сайт Al Jazeera