Запрещенный в России Талибан второй раз взял под контроль Афганистан

На фото: Флаг "Талибан" над президентским двороцм в Кабуле





UPD

Утро, 16 августа

: спецпредставитель президента РФ по Афшанистану Замир Кабулов заявил , что Москва пока никуда не спешит в вопросе признания режима талибов в Афганистане. «Мы посмотрим, как режим будет себя вести», — сказал он21:30 МСК : Al Jazeera ведет репортаж из дворца президента Афганистана, по которому ходят люди в чалмах, традицонном платье пуштунов и с автоматическим оружием в руках ( айфоны тоже видны).Над дворцом уже развивается флаг движения "Талибан". Кадры трансляции:командиры Талибана в зале , где проходили заседания правительства Афганистана. Они позируют репортерам, но явно не знают, что делать в этих дорогих палатах.Корреспонент Al Jazeera сообщает, что бойцы талибана открыли тюрьмы, забирают наличне доллары из банков, они же пытаюся предотвращать грабежи.

Забьюла Муджахид (Zabiullah Mujahid) , спикер движения Талибан , разместил в твиттере следующее заявление: " Исламские Эмираты отдали своим силам войти в Кабул, который враги покинули, поскольку возник риск грабежей и воровства . Талибану отдан приказ не наносить вреда гражданским и не входить в частные дома. Наши силы вошли в Кабул со всеми возможными предосторожностями",— приводит слова спикера движения Талибан The New York Times.

Кадры из аэпорота Кабула свидетельствуют о господствующем там хаосе: службы безопасности нет, люди выхолдят на взлетное поле, толпы окружают самолеты.







Мулла Абдул Гани Барадар на конференции в Москве, фото с сайта

The Guardian

На фото: Вертолет ВВС США забирает американских дипломатов с крыши посольства в Кабуле

The New Times