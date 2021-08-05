Homo государствозависимый

Еще одна белорусская спортсменка отказалась возвращаться на родину , а однополая семья, участвовавшая в рекламе «ВкусВилла», уехала из России . Казалось бы, ну и что, бабы еще нарожают спортсменов и гетеросексуалов – скатертью дорога космополитам безродным. Но кризис человеческого капитала, который в скором времени станет самым серьезным в России, складывается не только и не столько из того, кто уезжает, но и из того, кто остается, а оставшись, доминирует. Это – силовики (военные, спецслужбисты, следователи, полицейские), бюрократы-карьеристы, иждивенцы, доносчики и спойлеры (два последних занятия — самые политически перспективные профессии).



Государству выгодно бедное население, потому что оно от него зависит как от работодателя и поставщика социальных выплат



Люди, которые зависят от раздувшегося Левиафана-государства. Люди, которых могут уволить за то, что они не придут на выборы или на вакцинацию. Люди, чей доход зависит от государства-работодателя. Люди, которые не хотят начинать свое дело, не хотят жить независимо, потому что это сложно, требует творческого подхода и квалификации. Люди, чьи семьи финансово не могут потянуть хорошее высшее образование, да и не нужно оно, потому что на рынок труда легче и быстрее выйти, надев форму полицейского или отличительный знак менеджера торгового зала – среднего профессионального образования здесь вполне достаточно. Но и в системе этого среднего профессионального образования далеко не всегда востребованы рабочие специальности – это неквалифицированные рабочие, это «менеджеры», готовые сидеть на телефоне и механическим голосом перебрасывать звонок клиента в какой-нибудь технический отдел.

На смену образованщине идут недообразованцы – таковы структура и качество выстраиваемого государством заранее ригидного рынка труда.

Спокойная жизнь, маленькая, но стабильная зарплата, проживание в хате, которая всегда с краю, госканалы по телевизору – что еще нужно, чтобы встретить старость еще в молодости?

Образец поведения и доминирующий антропологический тип – это или корпулентный силовик или чиновник на тонких ножках и с тонким галстуком. И то, и другое предполагает прежде всего политическую лояльность. И это гарантированная зарплата, длинный отпуск (на машине в Крым) и понятная карьерная траектория. Эти люди – специфический российский новый средний класс, который, по логике вещей, должен состоять из независимых и самостоятельных людей, предпринимателей, на которых держится нормальная экономика.

Государству выгодно бедное население, потому что оно от него зависит как от работодателя и поставщика социальных выплат. Бедное население будет голосовать за государство как за носителя денег и бенефиций.

Когда государство формирует такой спрос на таких людей – это кризис человеческого капитала. Из него вытекают управленческий и экономический кризис и – шире – антропологический кризис: возникает новый (старый) тип человека – homo государствозависимый. К слову, легко заменимый роботом или дуболомами из известной детский книги.

Советский Союз гораздо раньше сегодняшних умников-идеологов понял, что люди – это «новая нефть». Он отпускал образованных людей на Запад только тогда, когда человек расплачивался с государством за полученное образование. За нефть СССР получал деньги, но и за людей, идущих на «экспорт», — тоже. Сегодня «новая нефть» из авторитарных постсоветских режимов уходит бесплатно, и ее еще подгоняют, а в спину улюлюкают. Что ж, одновременное оглупление власти и населения – тоже часть кризиса человеческого капитала, самораскручивающаяся спираль.