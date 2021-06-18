Христо Грозев: «Владимир Познер был когда-то моим коммерческим партнером»

Евгения Альбац : Многие знают ваше имя и знают, что вы работаете в расследовательской группе Bellingcat и непосредственно занимаетесь расследованиями убийств и покушений на убийства, которые осуществляет российская политическая полиция. Покушениями на Алексея Навального, на Владимира Кара-Мурзу, на Дмитрия Быкова. У меня целый ряд вопросов на эту тему, но сначала все-таки расскажите — кто вы, Христо Грозев? Российская пропаганда утверждает, что вы из ЦРУ, или из британской разведки МИ‑6, МИ‑5, или, может быть, израильского Моссада… В общем, кто вы?





Христо Грозев

NT

А ответ довольно простой. Я родился в Болгарии, сразу после школы поехал на какое-то время в Европу — хотел делать музыкальное радио, это было в конце коммунизма. Поработал несколько месяцев, около года, в Люксембурге, на музыкальной радиостанции. Вернулся в Болгарию, хотел сделать там первое музыкальное радио. Тогда еще не было разрешено, поэтому я сделал пиратскую радиостанцию. Потом учился в американском университете журналистике. Кстати, и работал журналистом — на радио «Свободная Европа», в болгарской версии радио «Свобода», когда был студентом. И потом прямо из университета меня наняли на работу: создавать коммерческие радиостанции в России вначале. Американская коммерческая кампания, которая решила принести американский опыт в музыкальном коммерческом радио в Россию и Восточную Европу. Так что первая работа моя была в Сочи, полгода работал там в 95-м году менеджером. Потом сразу в Петербург, где работал 2,5–3 года, создал там две радиостанции. Самые любимые мои воспоминания вообще из Петербурга.





Мелодии белых ночей

Евгения Альбац: Как назывались радиостанции?





Христо Грозев

Потом купил российские станции — «Радио 7 на семи холмах» и «Эльдорадио» — вместе с одним фондом. Поработали там вместе с Владимиром Познером, кстати, он был нашим партнером.





Евгения Альбац: Владимир Познер был вашим коммерческим партнером?





Христо Грозев : Коммерческим партнером, да.



Евгения Альбац: А он сам выступал как ведущий?



Христо Грозев : Да, у него была еженедельная программа, очень интересная, на «Радио 7», довольно долго он ее делал. Это был радиовариант его телевизионной передачи с вопросами слушателей… Честно говоря, я тогда не интересовался разговорным форматом. Сейчас бы очень интересовался. А тогда был чисто коммерческим менеджером.



Сейчас идет глобальная — не холодная, не горячая — но все-таки война, каждая сторона как-то в ней участвует. Одна из первых тем, которой я занимался — превращение информации в оружие

Евгения Альбац: Вы имеете в виду аннексию Крыма? И войска на Донбассе?

Христо Грозев: Да, это начало. Но после этого поменялось все. Поэтому сейчас идет глобальная… не холодная, не горячая война, но все-таки война, каждая сторона как-то в ней участвует. И вот тогда я начал вести блог. Одна из первых тем, которой я занимался, было именно то, что называлось weaponsation in information — превращение информации в оружие — тогда со стороны России, но не только, Украины тоже в начале войны. Потом МН‑17 был основной темой, и через МН‑17 я подключился к проекту Bellingcat и после нескольких расследований стал главным расследователем там.





Евгения Альбац: А в Bellingcat есть градации? Есть главные и неглавные расследователи?

Христо Грозев: Есть люди, которые участвуют с каким-то вкладом, а есть те, кто руководит расследованием. Я считаюсь главным расследователем. Там нет иерархии, абсолютно неформальная структура.





Евгения Альбац: Я так понимаю, что вы сделали приличные деньги на музыкальном радио.

Христо Грозев: Приличные — это не по российским стандартам, то есть не олигархические деньги. Но приличные по болгарским. Спокойно могу на это жить и заниматься моим хобби. Даже и тратить на мое хобби, чем я и занимаюсь последние четыре года.





Евгения Альбац: А Bellingcat вам не платит зарплату?





Христо Грозев:

А мои деньги проверить легко: дивиденды из коммерческой музыкальной радиостанции — и все.









Евгения Альбац: Вы вкладываете деньги, свое время и свою безопасность — понятно, что вы занимаетесь рискованным делом — в расследования, связанные с Россией и с российскими политиками. Почему это кажется вам таким важным?





Христо Грозев:

Когда мы начали расследовать катастрофу рейса МН‑17, я не знал, что Россия сбила этот самолет. В первые часы я считал более вероятным, что это Украина сбила по ошибке. Думал, что выпущенные СБУ в интернет перехваты — фальшивки. И мне даже показалось: вот как хорошо СБУ работает, так качественно сделаны эти фальшивки, прямо на уровне Голливуда. И лишь потом начал понимать, что это все-таки не фальшивки. Знаете, как понял? Потому что они еще публиковали тогда и номера, с которых принимали или перехватывали звонки. Я стал звонить по этим номерам и реально пообщался с какими-то сепаратистами, которые мне начали все рассказывать. Потом понял, что не фальшивка, еще и по тому, что когда СБУ выпустило очень важный разговор Гиркина-Стрелкова с Малофеевым, они не знали, что это Малофеев, и сказали: просто какой-то российский номер. А если бы они знали, они бы написали, что это Малофеев, потому что тогда пропагандистская стоимость была бы выше. Поэтому я начал понимать, что украинцы защищаются.





Вы писали, мне кажется, в своем твиттере, что на суде, который идет сейчас в Гааге, голландцы представили свидетелей, которых вы не ожидали. Правильно я понимаю, что они накопали что-то, что вам не было известно?





Христо Грозев:

NT

Мы предполагали, что именно они могут знать, но не ожидали, что у них будут даже люди, которые воевали на стороне сепаратистов, на российской стороне войны, и которые потом поменяли свое отношение… Один из свидетелей даже сказал: «Я приношу извинения голландскому народу за то, что нечаянно участвовал в этом». То есть этот человек был в Снежном, от него, от его блокпоста отъехал «Бук» своим ходом и потом вернулся с отсутствующей одной ракетой. И он все понял. И увидел этот дым. Потом спрашивал: кто сбил самолет? И все говорили в его бригаде: это наши сбили. Вот один из примеров, когда никто не ожидал, что кто-то сможет принять такой риск. Понимаете, многие из этих, кто реально участвовал, до сих пор меняют свои воспоминания так, чтобы это не было у них на поверхности сознания. Потому что очень сложно жить с пониманием, что ты причастен к убийству трехсот человек. А вот этот человек согласился свидетельствовать.





Евгения Альбац: Российская военная Российская военная компания «Алмаз-Антей» представила свою экспертизу . Я так понимаю, она тоже будет рассмотрена судом Нидерландов. «Алмаз-Антей» признает, что это был «Бук». Но только не российский, а украинский. Потому что стреляли из «Бука» старой модификации, а у России «Буки» новой модификации.





Христо Грозев : Да-да. Это утверждение, которое надо рассматривать в контексте всех других доказательств по делу. «Алмаз-Антей» утверждает, что Россия не экспортировала или перестала использовать старую модель «Бука» в каком-то году. Но! Они же не уничтожили все эти «Буки», и доказательство этому — публикация Associated Press или Reuters, не помню точно, надо проверить: они публиковали в июле 2014 года снимок, сделанный еще до того, как сбили «Боинг», фотографию конвоя, который едет в сторону Украины, сделанную их корреспондентом на границе с российской стороны. И на снимке видны именно эти «Буки» старого поколения. В России были в июле 2014 года именно эти «Буки», которые, как «Алмаз-Антей» утверждает, больше не используются. Так что скорее всего это либо отсутствие у них информации, либо активное ложное мероприятие.





Евгения Альбац: Христо, одну вещь не могу понять. Над нашей планетой летает много разведывательных спутников. И конечно же, разведывательные спутники Соединенных Штатов должны были зафиксировать все вокруг: они снимают постоянно, насколько я понимаю. Были даже слухи, что у американцев есть фотографии непосредственно того или тех российских офицеров, которые сидели в кабине «Бука». Вы потом показали, как «Бук» двигался с территории России к Снежному и потом ушел обратно, вроде бы это было на фотографиях. Почему эти фотографии не представлены для расследования?





Христо Грозев

Вот ответный вопрос: Россия была более заинтересована в этой войне, чем Америка, да? То есть точно российские спутники все это снимали. Но почему Россия не покажет украинский «Бук», который стреляет, если это было? Американцы про себя говорят, почему: мы не хотим раскрывать наши возможности. Это честный ответ. А Россия даже не раскрывает, что у них есть какие-то картинки. А этого не может быть, просто логически нельзя допустить…





Евгения Альбац. … нельзя представить себе, что у России нет этих картинок. У России должна быть такая же или похожая спутниковая группировка, которая снимала там все, что только возможно.

Христо Грозев: Ну, альтернативная версия, что Россия — абсолютно некомпетентная страна в военном плане. А в это я не верю.



"Надо отдать должное: если в чем-то есть преемственность,так это точно в институциональной культуре политической полиции, которая была создана еще в 1918 году и благополучно пережила всю смену генеральных секретарей, смену политического строя, смену форм собственности и приход к власти — фактически захват власти — выпускниками КГБ СССР"



Убийственная кооперация

NT

Так было раньше, до расследуемых вами преступлений. Теперь расскажите: как вы знаете, что это именно коллаборация политической, идеологической контрразведки и непосредственно института, который занимается отравлениями?





Христо Грозев:

Субординация в «группах смерти» такая: химики подчиняются задачам, которые ставит им Вторая служба ФСБ. А Вторая служба общается с политическим руководством

Евгения Альбац: Вот это важно. Вы хотите сказать, что слежкой занимаются люди из Второй службы?





Христо Грозев:

Вот как мы поняли разделение труда. И поняли, что они необязательно друг друга хорошо знают. Тот же Кудрявцев из НИИ‑2, с которым Навальный общался, «чистильщик», не знал имена коллег… Например, не знал имени коллеги из Второй службы, с которым его прямые коллеги из НИИ‑2 Осипов и Александров были в покушении на Навального.





Евгения Альбац: Осипов и Александров — это кто?

Христо Грозев: Осипов и Александров — два ключевых врача-химика из НИИ‑2. Работают в этой службе с 2008 года. В службе отравлений. Мы поняли, что субординация такая: эти химики подчиняются задачам, которые ставит им Вторая служба. А Вторая служба общается с политическим руководством.





Евгения Альбац: То есть заказ идет сверху…

Христо Грозев: Можно сказать так: списки ведутся Второй службой.





Евгения Альбац: Вы видели когда-нибудь эти списки ?

Христо Грозев: Нет, мы не видели. Я слышал о существовании этих списков давно, в 2014–2015 году. Бывшие выходцы, или люди, которые были при власти, мне говорили об этих списках. Я не верил. Я думал, что если они есть, то скорее всего на коммерческом уровне, кто-то готовит списки своих врагов. Но сейчас понимаю, что списки все-таки спускаются через Вторую службу. В последней фазе, когда происходит само покушение, всегда включается представитель и Второй службы, и один или два представителя химического отряда, НИИ‑2.





Евгения Альбац: То есть НИИ‑2 — это чистые исполнители.

Христо Грозев:





Евгения Альбац: В КГБ очень любили это делать.

Христо Грозев: Да. И некоторые из наших будущих расследований, скорее всего, покажут, как это делается. То есть Второй службой, но другими руками.





Евгения Альбац: В КГБ имели обыкновение для выполнения задания выпустить из лагеря человека, у которого пожизненный срок или который сидел на урановых рудниках.

Христо Грозев: Что-то похожее мы увидели в Украине, когда была операция по попытке элиминировать одного полковника из украинской военной разведки — он, видимо, навредил российским интересам во время войны на востоке Украины. Человек, которого отправили туда, приехал с таджикским не то киргизским паспортом, фальшивым. Но он не смог взорвать машину, подорвался сам — и руки, и ноги. Мы потом рассматривали, кто он, какой у него бэкграунд, смогли его идентифицировать. Оказался бывший полицейский, следователь в отделе по борьбе с наркотиками по Москве. Попался на вымогательстве очень большой взятки, его осудили, у него был большой уголовный приговор и огромнейший штраф — я даже не знал, что такой штраф существует, почти миллион долларов. И вот через 4–5 месяцев после приговора он оказался в Киеве, видимо, ему было предложено выйти из этих всех проблем…





Евгения Альбац:Тогда почему, например, убрать Литвиненко в Лондоне поручили Луговому, который вообще работал в КГБ, в «девятке», занимался номенклатурой, был в охране Гайдара и т. д.?

Христо Грозев: Я это дело не расследовал, но логически могу предположить, что им был нужен человек, которому бы Литвиненко доверял и согласился бы на встречу в период, когда он опасался покушения. Кстати, мне кажется, у Лугового тоже было уголовное дело тогда или раньше.





Покушение на убийство Скрипаля и его дочери в Солсбери — вроде доказано, что это делали убийцы из ГРУ.

Христо Грозев: Есть разделение труда. Как правило, все заграничные убийства делаются ГРУ. ФСБ имеет право принимать на себя убийства преимущественно по чеченцам. Потому что это считается их территорией, это как-то связано с расширением виртуальных границ России, так сказать. Вот почему убийство Хангошвили в Берлине в 2019 году — дело ФСБ. Как и убийство некоторых других исламистов, террористов (как они их видят) в Турции в 2014, 2015 и даже 2016 году. Но убийство в Солсбери точно ГРУ‑шное. Это обусловлено не только тем, что за границей, а и тем, что целью был коллега, человек, который работал в военной разведке.





Евгения Альбац: Это исполнители. А заказчики или люди, которые формируют предложение для верховного руководства России — это Вторая служба и Управление по защите конституционного строя внутри нее. Вторую службу возглавляет генерал Седов. Где вы непосредственно фиксируете генерала Седова?

Христо Грозев: Генерал Седов… Мы видим уровень только одного отделения между генералом Седовым и самым высокопоставленным человеком, который работает конкретно по этим покушениям. Роман Мезенцев из Второй службы, который следил за Кара-Мурзой до покушения на него. Он довольно высокопоставленный, либо полковник, либо генерал. Я считаю, что Кара-Мурза должен гордиться, что за ним следил человек на очень высоком уровне, именно из управления Z. Этот Роман Мезенцев общается напрямую с генералом Седовым, то есть своим прямым начальником. Поэтому я считаю, что расстояние от первого лица Второй службы до эскадронов смерти, как можно их назвать, довольно короткое.





Евгения Альбац: Но поразительно, чтобы полковник или генерал осуществлял слежку — что-то тут не так.





Христо Грозев:

Цену за успех или неуспех политического заказного убийства платит первое лицо страны. Поэтому никогда это лицо не позволило бы кому-то другому принимать решения

Евгения Альбац: Куда летал генерал Седов?

Христо Грозев: Седов летал довольно много, но вот конкретное пересечение мы видим с полковником Эдуардом Бернецким, который конкретно курировал, например, покушение на Хангошвили в Берлине. Они вместе летали несколько раз по России, генерал Седов и вот этот Эдуард Бернецкий, и через какое-то время Бернецкий курировал покушение на одну из целей. Поэтому Седов точно в курсе, и без этого нельзя. По той же самой причине, о которой вы сказали — что в Советском Союзе было так. Потому что цену за успех или неуспех политического заказного убийства платит первое лицо страны. Поэтому никогда оно, это лицо, не позволило бы кому-то другому принимать решения и давать одобрение.





Евгения Альбац: Бывшие КГБ‑шники говорят следующее: никто не пойдет на политические убийства, если нет гарантий, что тебя после этого не сделают крайним. Единственный человек в стране, который может дать гарантию твоему начальству, которое тебе дает такое указание, это первое лицо: генеральный секретарь или президент.

Христо Грозев: А эти люди — мы говорим об отравителях и об этих из Второй службы — они примут на слово, даже слово своего генерала Седова, что такое разрешение дано на самом высоком уровне? Я бы на их месте не поверил, что кто-то меня спасет, если что…





Евгения Альбац

Еще один важный вопрос. В истории с Навальным вы не только показали, что за ним осуществляли слежку люди из НИИ‑2, вам удалось связаться с одним «чистильщиком», Кудрявцевым, из этого НИИ‑2. У нас нет сомнений, кто заказывал убийство нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Тем более что, несмотря на все разговоры, что какая-то часть «Новичка» в 1990-е годы утекла «налево», понятно, что наследники КГБ, прийдя к власти, поставили все под свой контроль. Но что касается покушения на убийство Кара-Мурзы и Быкова… Мы видим, что и там, и там фигурирует Осипов из НИИ‑2. Но откуда мы знаем, что Быков был отравлен? Дмитрий Муратов, который непосредственно занимался тогда вывозом Быкова из Уфы, мне говорил, что у Быкова очень высокий сахар в крови и что он сильно сомневается, что это было отравление. Какие у вас доказательства?





Христо Грозев:

Итак. Есть отравление, что доказано врачами, хотя они не знали тогда, чем. Есть присутствие отравителя рядом. Дайте мне тогда невинное объяснение!





Мотив для убийства





Евгения Альбац: Было покушение на Владимира Кара-Мурзу — причины более-менее понятны, он политик, который непосредственно продвигает «Акт Магницкого» не только в Соединенных Штатах, но и в других странах мира. Это закон, который вводит санкции против российских бюрократов. Понятно, кто ему и почему мстит. Алексей Навальный — тем более понятно. Это личный враг Путина. Есть еще случай Петра Верзилова, у которого в клинике «Шарите» не нашли отравляющие вещества, хотя близкие, которые были рядом, подозревают, что его тоже чем-то травили. Но вы не занимались Верзиловым?

Христо Грозев: Это очень похоже, но мы проще всего находим случаи отравления, сопоставляя данные по передвижению, по перелетам. Поэтому очень сложно будет без билинга, который на такой старый период трудно достать. И если честно, сейчас намного сложнее достать билинги, чем до нашей публикации по Навальному.





Евгения Альбац: И все же вернемся к Быкову. Безусловно, очень талантливый человек, написавший замечательные романы, лекции — некоторые просто гениальные. Поэт. Почему его хотели отравить?





Христо Грозев:

Они общаются с псевдоучеными… Такие у них советники. Поэтому вполне возможно, что у них какая-то виртуальная лаборатория, в которой им кто-то что-то предсказывает, типа «Minority Report», если смотрели…





Евгения Альбац: А не может быть, что они тестировали, какая доза летальная, какая нелетальная, на людях разной комплекции, разных сопутствующих заболеваний?

Христо Грозев: Это слишком жестоко даже для них. Не могу себе представить. Нет, слишком.





Евгения Альбац: Это Христо Грозев говорит, что слишком жестоко для людей, которые… Послушайте, они стоят со свечками потом, отмаливают свои грехи.



Христо Грозев: Я думаю, что риск от провала такой операции слишком большой, чтобы именно на таких ключевых персонажах они делали пробы. Они бы делали это на каких-нибудь малоизвестных людях.







Евгения Альбац: Вы сами справедливо сказали в одном из роликов, что мы знаем неудавшиеся случаи отравления, но не знаем, сколько людей были убиты. А странные смерти были и в Лондоне, и в Москве, вероятно, и в других местах. Когда-то вы мне сказали в одном из интервью, что если все эти данные представить в суде, то очень трудно будет их отрицать, что для суда будет вполне достаточно доказательств, чтобы как минимум рассматривать дело о покушении, об убийстве. Как вы полагаете, это остановит российскую власть от продолжения такой практики или нет?





Христо Грозев:

Я считаю, что государство это не остановит, это сделает намного сложнее возможность быстро регенерировать такую структуру. И регенерировать ее вообще. Потому что создавать убийц — это особый процесс. Есть довольно большой сегмент людей, которые входят в спецслужбы, чтобы защищать Родину. И дальше они готовы принять довольно широкое понимание, дефиницию врага. Но ни в одну из этих дефиниций начинающего эфэсбешника не входит враг типа Навального, враг типа Быкова. Они начинают с того, что враг — это террорист, который захватил заложников в «Норд-Осте» или в школе, взорвал невинных людей, и т. д. Они на это готовы, даже понимают, что придется что-то делать вне закона, но во имя какого-то блага. Но через какое-то время цели от этого понимания отдаляются, добавляются уже полуочевидные враги, до того что они уже перестают различать правду и ложь и в итоге становятся заложниками собственной работы. Но этот процесс, по нашим наблюдениям, отнимает как минимум 5–6–7 лет.





Евгения Альбац: То есть «бригады смерти» — это выборочные люди, далеко не все соглашаются идти на прямое политическое убийство даже по приказу, поэтому сейчас, когда многие из них засвечены в результате ваших расследований, для того чтобы создать новые «бригады смерти», и генералу Седову, и начальникам из НИИ‑2 придется сильно поработать с тем человеческим материалом, который есть в их распоряжении?

Христо Грозев: Абсолютно. Тем более что намного сложнее будет убедить новых придти туда, где раньше давали гарантии, что это навсегда засекречено. Оказалось, какие-то никчемные журналисты смогли их разоблачить и уничтожить их личную жизнь, потому что их соседи уже их ненавидят, понимаете? Их родственники их ненавидят. Поэтому я думаю, что намного сложнее будет убедить новых.





Евгения Альбац: Но тут же есть еще один момент. Все помнят, как президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос американского журналиста, считает ли он Путина убийцей. Канал NBC, который взял интервью у Путина перед встречей двух президентов, задал ему прямой вопрос: «Вы — убийца?» Путин становится заложником дурной, с его точки зрения, работы (с нашей точки — спасибо, что они даже убивать не умеют). Если б я была на месте Путина, я задала бы вопрос: а зачем мне нужны эти исполнители, которые ничего чисто сделать не могут и ставят меня в такое неприятное положение, тем более что вдруг дети спросят: «Папа, а ты действительно давал разрешения на убийства?» Или ближайшее окружение скажет: а как мы можем иметь дело с президентом, о котором весь мир говорит, что он убийца? Это создает для Путина очень серьезные риски выживания, не так ли?



Христо Грозев: Да. Я считаю, он заложник своего прошлого. Я это говорю не как расследователь, это лично мой анализ. После того что он сделал или в силу старой традиции продолжил делать, когда уже так не принято, он не может себе позволить уйти из этой власти. А гарантировать, что не уйдет или, по крайней мере, не уйдет нормальным способом, он может, только продолжая иметь такие структуры. Потому что иначе никто не знает, что будет на выборах через год-два. Невозможно уже по-мягкому отказаться от таких решений, от таких арсеналов.







Евгения Альбац: Он уже не столько защитник и проводник интересов правящей номенклатуры, он представляет некоторые дополнительные риски для их капиталов, и т. д. Я бы сказала, это дилемма узника.

Христо Грозев: Но я думаю о том, что в этой дилемме перевесит… Скорее всего, элита откажется от него, а не он от элиты. Потому что элита может сохранить лицо, хотя бы для своих родственников и детей, говоря: я не знал, что он так делал.





Евгения Альбац: Тем более что ни один человек в элите не может быть уверен, что завтра он не окажется в таком списке — как это было при товарище Сталине.





Христо Грозев: Ну, это же очень несправедливо, и я вижу, что надо показать и доказать… Вы смотрели когда-нибудь фильм про того американского учителя химии, который стал производителем наркотиков — «Breaking Bad»? Я смотрел этот фильм полтора или два года назад и подумал, что часть этой мотивации — она есть у меня. То есть ты начинаешь делать то, что вообще не твое, и вдруг оказывается, что ты это делаешь лучше, чем спецслужбы. И возникает комбинация адреналина и вот этого желания использовать ресурс, который нашел у себя… Очень сложно остановиться, после этого как раз ты увидел это.

Евгения Альбац: Спасибо вам за то, что вы делаете.





Коллаж: Алексей Баранов