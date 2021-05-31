История одного предательства

Расследование опубликовано на сайте политика. Там говорится, что Горожанко занимался в фонде рассылками, и после увольнения у него сохранился API-ключ, который помог получить доступ к базе. В ней хранились адреса электронной почты тех, кто регистрировался на сайте «Свободу Навальному», чтобы скоординированно выйти на митинг в поддержку политика.

В ФБК* утверждают, что данные сторонников выкачивались из базы на компьютеры в Санкт-Петербурге и в Приморском крае. В фонде говорят, что в почту Горожанко заходил пользователь с того же IP-адреса, с которого выкачивал данные. В фонде также отмечают, что получили выписку по счету петербургского активиста и выяснили, что 3 и 9 апреля он пополнил его на 1,2 млн рублей, притом что до этого у него были проблемы с деньгами и его долги пытались взыскать коллекторы. Деньги вносились на счет через банкомат. Также в ФБК* отмечают, что в Приморском крае данные сторонников Навального выкачивали из базы в те же дни, когда там бывал Горожанко.

«Горожанко совершил уголовно наказуемое преступление. В Уголовном кодексе есть статья 272 — неправомерный доступ к компьютерной информации с корыстным мотивом. В данном случае это персональные данные. Это как воровство, только воровство не вещей или денег, а информации. Создание программы для неправомерного доступа — статья 273 Уголовного кодекса. Я вижу тут состав еще статьи 137 Уголовного кодекса — нарушение неприкосновенности частной жизни. И 138 УК РФ — нарушение тайны переписки», — говорится в расследовании.

Экс-сотрудник фонда и петербургский активист прокомментировал публикацию «Медиазоне» и «Бумаге». Он заявил, что не взламывал базу ФБК*, и что в выписках со счета есть, в том числе, данные его отца.

16 апреля база данных с сайта «Свободу Навальному» попала в открытый доступ. После этого тем, кто оставлял там адреса электронной почты, начали приходить письма с их личными данными и угрозами о том, что эту информацию направят их работодателям. Пользователи отмечали, что в письмах есть данные, которые они оставляли только на портале госуслуг.

«Медуза»** писала, что к рассылке этих писем был причастен программист из Самары Михаил Дудин, связанный с администрацией президента. Позже появились сообщения о массовых увольнениях тех, кто оставлял свои данные на сайте «Свободу Навальному», в Дептрансе Москвы и ВГТРК.

* ФБК — организация внесена в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.

** «Медуза» — включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.