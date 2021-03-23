Соратники Навального анонсировали полумиллионный митинг

Навальный — самая большая проблема путинского режима. И если мы хотим с этим режимом бороться действительно эффективно, то сейчас требование должно быть одно: свободу Алексею Навальному, заявили сторонники политика, заключенного в ИК-2 Покрова. Для продвижения своей кампании они запустили специальный сайт.

«Одной из задач кампании за освобождение Алексея Навального станет большой митинг этой весной. Принципиально другой митинг. Никто никогда еще такого в истории России не делал. Митинг, о котором будут знать все. Митинг, который у Путина не получится разогнать, — пишут авторы инициативы. — Мы не назначаем сейчас конкретной даты. Первый шаг нашей кампании — рассказать о митинге всей стране. Все вместе мы должны заняться информированием и подготовкой, а дату мы определим, когда число участников митинга достигнет по крайней мере полумиллиона человек. 500 тысяч граждан России, которые присоединятся к нашей кампании, заявят открыто о своей готовности выйти на митинг, расскажут об этом другим».

На созданном сайте каждый кто считает, что Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден, и готов требовать этого на улице, может зарегистрироваться и поставить точку в городе, где живет.

«Митинг, в котором примут участие 500 тысяч человек, станет самым большим в истории современной России. Карта будет заполняться точками, и каждый, кто поставит свою, будет знать, что он не одинок <…> И когда нас станет достаточно много, мы выберем удобную дату и пойдем мирным шествием по улицам всех российских городов», — отмечают соратники Навального.