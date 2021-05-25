Софью Сапегу арестовали на два месяца

Ранее стало известно, что российскому консулу разрешили встретиться с девушкой. На данный момент она находится под стражей более двух суток, власти Белоруссии сообщали, что она задержана на три дня. МИД РФ ранее заявил, что Сапегу задержали по подозрению в совершении неких преступлений в республике «с августа по сентябрь 2020 года». В это время в Белоруссии проходили протесты против результатов президентских выборов. Мать девушки говорила, что Софьи в этот период не было в Белоруссии, она находилась в Литве.
Белорусский провластный телеграмм-канал "Желтые сливы" опубликовал видео с россиянкой Софией Сапегой. Судя по всему, видео было снято силовиками pic.twitter.com/CD3uUBQH5H— Дождь (@tvrain) May 25, 2021
Сапегу задержали в воскресенье 23 мая вместе с экс-главредом NEXTA Романом Протасевичем. Оба находились в самолете авиакомпании Ryanair, который вынудили сесть в Минске якобы из-за угрозы взрыва.