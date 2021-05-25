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#Россия и Белоруссия

Софью Сапегу арестовали на два месяца

25.05.2021

Задержанную в Минске вместе с журналистом Романом Протасевичем россиянку Софью Сапегу арестовали на два месяца, сообщает ее адвокат Александр Филанович
Об аресте Сапеги пишут «Открытые медиа» со ссылкой на адвоката девушки Александра Филановича. По словам защитника, она будет содержаться в СИЗО КГБ по подозрению «в совершении уголовно наказуемого деяния». С адвоката взяли подписку о неразглашении. 

Ранее стало известно, что российскому консулу разрешили встретиться с девушкой. На данный момент она находится под стражей более двух суток, власти Белоруссии сообщали, что она задержана на три дня. МИД РФ ранее заявил, что Сапегу задержали по подозрению в совершении неких преступлений в республике «с августа по сентябрь 2020 года». В это время в Белоруссии проходили протесты против результатов президентских выборов. Мать девушки говорила, что Софьи в этот период не было в Белоруссии, она находилась в Литве.

Сапегу задержали в воскресенье 23 мая вместе с экс-главредом NEXTA Романом Протасевичем. Оба находились в самолете авиакомпании Ryanair, который вынудили сесть в Минске якобы из-за угрозы взрыва.

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