Главное в политике за 18 мая

ГЛАВНОЕ

• Запрет избираться в Госдуму людям, причастным к деятельности экстремистских организаций принят в первом чтении — по сути пассивного избирательного права лишают всех сторонников Алексея Навального, которые жертвовали деньги ФБК* или сети штабов политика за год до признания их запрещенными. Судебный процесс по этому делу уже стартовал. Еще до решения суда, 30 апреля, Росфинмониторинг внес штабы Навального** в реестр организаций, причастных к терроризму и экстремизму. 16 апреля прокуратура Москвы потребовала признать штабы, а также ФБК* экстремистскими организациями. Сеть штабов уже официально распущена.

• Отказались поддержать инициативу фракции ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». Они указали на то, что законопроект нарушает принципы демократии, а также Конституции, запрещающей придание законам обратной силы.

• «Конституция, логика, здравый смысл, забота о легитимности — все отошло на задний план в стремлении получить стерильный парламент, который не будет мешать транзиту власти в 2024 году, — отмечает журналист Дмитрий Колезев. — Присутствие в будущей Госдуме даже одного-двух депутатов от реальной оппозиции (гипотетически — Любовь Соболь и Илья Яшин, например) рассматривается как такая страшная угроза, что ради защиты от нее можно пренебречь всеми правилами приличия. Это решение, сопоставимое с отменой выборов как таковых».

• Одобрили депутаты и запрет гражданам России участвовать в деятельности иностранных организаций, признанных нежелательными, даже если мероприятия проводились за рубежом. За сотрудничество с «нежелательной» организацией будет грозить до четырех лет лишения свободы, а за руководство ей — до шести лет. Такие поправки также поддержаны Госдумой.

• «Очевидно, что это такой привет «Открытке» перед выборами — лично мне и всем нашим сторонникам, — уверен политик Андрей Пивоваров. — Несмотря на то, что никакими нежелательными мы не являемся, Кремль уже который раз пытается навесить этот ярлык и подвести нас под статью. Нас хотят запугать, чтобы мы не шли на выборы сами и не поддерживали других независимых кандидатов».

• «В прошлом от фонда Сороса мэры российских городов, депутаты и судьи прекрасно ездили для обмена опытом с зарубежными коллегами, учились на школах МШПИ (Московская школа политисследований) единороссы. Все они прекрасно понимают, что это гражданское просвещение, не имеющее ничего общего с «цветными революциями» и «методичками ИГИЛ***», как пишут авторы этого бреда в пояснительной записке», — отмечает юрист Анастасия Буракова.

ПОЛИТИКА

• Илья Яшин намерен побороться за кресло депутата Мосгордумы — глава округа Красносельский будет баллотироваться в 37 округе в качестве независимого кандидата, для чего ему необходимо собрать более пяти тысяч подписей. По этому же округу избираться планирует политик Владимир Рыжков, который отметил, что такая ситуация «конечно, разделит» голоса. «Считаю, что мы оба должны быть зарегистрированы по подписям, а у избирателей должен быть выбор», — уверен Яшин. Его выдвижение поддержали в команде Навального, в частности Любовь Соболь.

• «Лучшее, что в нынешней ситуации могут сделать противники режима — это переругаться между собой, — пишет политолог Аббас Галлямов. — С такими конкурентами Кремль может не беспокоиться, даже если его рейтинги хоть до нуля упадут».

• Рейтинг «Единой России» в Москве упал до 15%, показал ранее опрос «Левада-центра»*. «Пока в Москве у ЕР все идет по плану — до выборов осталось четыре месяца, а больше половины москвичей вообще не в курсе, что будут какие-то выборы. Если такая дремота сохранится до сентября, то явку засушат, а результат будет обеспечиваться силой», — анализирует исследование социолог Григорий Юдин.

БЕЛОРУССИЯ

• В Белоруссии заблокировали домен самого популярного медиа, подробно освещающего протесты. Утром в редакцию TUT.BY и к журналистам пришли с обысками в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере. Как минимум 13 сотрудников портала задержаны, не выходят на связь журналисты нескольких изданий, которые приехали к офису TUT.BY в Минске после сообщений об обысках.

• Белорусская ассоциация журналистов заявила о поддержке портала — его материалы будут выпускать на площадках других СМИ.

РОДНОЕ

• Отказ ввести запрет на иностранную недвижимость для чиновников объяснили тем, что большая ее часть находится в странах СНГ, а не в Европе или США. Об этом заявил депутат Павел Крашенинников. Сами парламентарии на август 2020 года владели недвижимостью в Испании, Болгарии, Латвии и Финляндии, на Кипре, в Швейцарии, Великобритании и Германии.

• Выставку, посвященную Андрею Сахарову, проведут в Ельцин-центре — ранее аналогичное мероприятие запретили проводить в Москве.

РОССИЯ И МИР

• Россия вошла в топ-5 худших стран мира для жизни и работы иностранных специалистов. Наибольшие сложности у экспатов здесь — с языком.

• Морские притязания России в Арктике незаконны, заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен, чьи слова прозвучали перед запланированной встречей с главой МИД России Сергеем Лавровым, которая будет первыми переговорами между Москвой и Вашингтоном на высоком уровне после смены президента США.

ВОЙНА

• Боевые действия между Израилем и сектором Газа не прекращаются, несмотря на международные дипломатические усилия, в том числе США.

*ФБК, «Левада-центр» — организации внесены в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

**Штабы Навального — общественное движение внесено Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

***«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация, запрещенная в России как террористическая.