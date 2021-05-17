Главное в политике за 17 мая

ГЛАВНОЕ

• Рейтинг «Единой России» в Москве упал — лишь 15% горожан готовы проголосовать за партию власти, а в апреле 2019 года таких респондентов было 25%, показал опрос «Левада-центра»*. При этом больше половины москвичей не знают, когда пройдут выборы в Госдуму, а голосовать собирается только пятая часть.

• Плохая осведомленность о предстоящем в сентябре голосовании играет на руку властям, которые могут провести в парламент своих подшефных без лишнего внимания, считает замглавы «Левада-центра»* Денис Волков: «Власти выгодно, чтобы агитационная кампания началась позже и была как можно короче, чтобы она была как 2016 году — скучной и неинтересной».

• Оппозиционным кандидатам в России уже не нужно ходить по людям и доказывать, что обстановка ухудшается, отмечает политолог Аббас Галлямов: «Этим занимаются сами власти. Увольняя, например, рабочих московского метрополитена за регистрацию на сайте Навального. Что есть протестное голосование? По сути, это мощный выплеск негативных эмоций».

СУД

• Процесс по делу о признании ФБК* и штабов Навального** экстремистскими отложили в начале первого же заседания — прокуратура дополнительно приобщила к материалам шесть томов. «Мы наблюдаем рост числа документов в деле без какой-то добавленной стоимости к смыслу их появления в нем. Вероятно, заваливая нас бумагами, противная сторона хочет произвести так называемое процессуальное впечатление на суд — смотрите, мол, как у нас много доказательств», — говорит адвокат Иван Павлов.

• Процесс закрыт, а засекретили его из-за личных данных силовиков, обратившихся с исками о причиненном участниками митингов ущербе, пишет «КоммерсантЪ». В материалах дела есть списки людей, ранее привлекавшихся к суду за экстремизм, нарушение закона о митингах и участие в деятельности нежелательной организации. Почти все обвинения в экстремизме основаны на комментариях или постах в соцсетях. «Материалы засекретили только для того, чтобы никто не видел абсурдность происходящего», — уверен директор ФБК* Иван Жданов.

ИНТЕРНЕТ

• Роскомнадзор отказался от блокировки Twitter и решил снять ограничение доступа в фиксированных сетях, сохранив замедление трафика соцсети на мобильных устройствах.

• Ужесточить ответственность за фейки в интернете предлагает глава СК Александр Бастрыкин — по его словам, они «наносят очень серьезный ущерб национальной безопасности, оборонному климату, общему положению дел в стране».

ПОЛИТЭКОНОМИКА

• Россия оказалась на первом месте по состоянию миллиардеров относительно ВВП страны — на их долю приходится около 35% от внутреннего валового продукта, подсчитал аналитик Morgan Stanley Ручир Шарма.

ЭКОЛОГИЯ

• Жители Коми выходят на митинги после аварии на нефтепроводе «Лукойла» — нефтепродукты, попавшие в реки, дошли до территории Ижемского района, где уже обсуждают вопрос о введении режима ЧС.

РОССИЯ И МИР

• Как противодействовать политике Кремля и поддержать гражданское общество в России? В Европарламенте подготовили проект рекомендаций по выстраиванию долгосрочной стратегии ЕС в отношениях с Россией.

• О задержании российского шпиона сообщили власти Польши — он, по версии следствия, передавал российским спецслужбам информацию и материалы, «необходимые для деятельности России на территории Польши».

• Генконсул США в Екатеринбурге Эми Сторроу попрощалась с Россией, выразив надежду, что в скором времени ведомство возобновит работу. 14 мая Москва включила США, а также Чехию в список недружественных стран. Теперь эти государства ограничены в праве нанимать для работы в дипведомствах граждан России и третьих стран.

• Переговоры президентов России и США могут пройти в Швейцарии, говорят источники «Коммерсанта», отмечая, что решение во многом будет зависеть от намеченных на 19–20 мая переговоров министров иностранных дел.

В МИРЕ

• Применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков разрешил силовикам президент Белоруссии Александр Лукашенко — с сотрудников также сняли ответственность за вред, причиненный в результате применения оружия и боевой техники.

• Самыми мощными ударами обменялись Израиль и ХАМАС — в результате конфликта погибли около 200 палестинцев и десять жителей Израиля.

IN MEMORIAM

• Власти Москвы сорвали фотовыставку к 100-летию академика Андрея Сахарова — организаторы собирались разместить фотографии и цитаты ученого на стендах на Чистопрудном бульваре.

• 17 мая дни рождения Валерии Новодворской и Галины Старовойтовой. «Мужественные, умные, и не просто умные — а умеющие облечь свою мысль в точные слова <…> Они говорили то, что думали. А это большая редкость для политиков, — вспоминает журналист Андрей Мальгин. — Сейчас, когда Россия преобразилась в тоталитарное и злобное государство, а гражданское общество раздавлено, их голосов очень не хватает».

• «У совести женское лицо: от Старовойтовой до Политковской» — колонка главного редактора The New Times Евгении Альбац из архива журнала.

*«Левада-центр», Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организации внесены в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

**Штабы Навального — внесены в список организаций, причастных к экстремизму и терроризму.