СМИ: В московском метро массово увольняют людей за участие в акции протеста

В метро Москвы начались массовые увольнения тех, кто участвовал в акции в поддержку Навального 21 апреля или регистрировался на сайте желающих участвовать. Об этом сообщают «Открытые медиа».

В профсоюзе метрополитена журналистам рассказали, что уволены минимум 40 сотрудников. Им предлагают расторгать контракты по соглашению сторон, если те отказываются, их увольняют за прогулы. Так, бывший инженер службы связи подземки рассказал изданию, что трудовое соглашение с ним расторгли за прогул, при том, что он был на работе и есть люди, которые могут это подтвердить. В профсоюзе также отмечают, что увольнение затронуло даже тех, кто был на больничном 21 апреля.

О том, что кадровая чистка связана с участием в митинге, работникам сообщают в неформальных разговорах. Профсоюз рассказал ОМ, что готовит коллективный иск руководству метрополитена.

О том, что подземка готовит массовые увольнения, также сообщил в своем Telegram-канале депутат «Справедливой России» Михаил Тимонов. По его данным, договоры планируется расторгнуть с несколькими сотнями сотрудников, ранее в депо метрополитена разослали списки тех, кто фигурировал в «базе сторонников Навального» или тех, у кого там оказались родственники.

Ранее сообщалось об увольнениях сотрудников нескольких бюджетных организаций по тем же причинам. Кроме того, увольнения затронули сотрудников государственных телекомпаний.

База данных желающих участвовать в митинге 21 апреля была слита в сеть перед акцией. После этого тем, кто оставлял там свои контакты, пришли письма с угрозами отправить информацию их работодателям.