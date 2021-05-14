Главное в политике за 14 мая

ГЛАВНОЕ

• Минюст России внес портал VTimes* в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента — его основали в прошлом году журналисты «Ведомостей», покинувшие газету после смены собственника. Официально в список вошло «юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов, Stichting 2 Oktober, являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса VTimes.io». Ни VTimes*, ни фонд Stichting 2 Oktober не являются СМИ ни в одной из юрисдикций, отметили в редакции портала.

• «Мы наблюдаем очередной шаг серьезной зачистки русскоязычного информационного поля. Да, это во многом делается к выборам в Госдуму, но к сожалению стране придется с этим жить и после выборов», — отмечает координатор движения «Голос» в Москве Дмитрий Нестеров.

• «Значит, не зря я перевожу им деньги. Хорошо работают», — комментирует пополнение реестра иноагентов политик Юлия Галямина. Юрист, ambassador VTimes* Елена Лукьянова уверена: «Звание иноагента как орден за честность и профессионализм».

• Судебные приставы нагрянули в московский офис «Радио Свобода»*, которое Минюст ранее внес в реестр СМИ-иноагентов. В отношении станции возбуждено исполнительное производство на 5 млн руб., которые собираются взыскать по 10 штрафам. С начала года Роскомнадзор составил и направил в суд более 500 протоколов в отношении проектов «Радио Свобода»* из-за отсутствия маркировки о том, что это СМИ признано иностранным агентом.

РЕПРЕССИИ

• Массовые увольнения участников акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля или зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному» начались в московском метрополитене.

• Прекратить давление на музыкантов и организаторов концертов по политическим мотивам требуют в петиции, которую подписали Noize MC, Вася Обломов, группы «Порнофильмы», «Ногу свело!» и другие.

РОССИЯ И МИР

• США и Чехия вошли в перечень недружественных государств, утвержденный правительством России.

• Власти России отложили запрет на прием иностранцев на работу в посольство США в Москве. До 16 июля посольство на время возобновит оказание услуг для граждан США, но рекомендует тем, у кого заканчивается виза, покинуть Россию до 15 июня.

* VTimes, «Радио Свобода» — внесены в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.