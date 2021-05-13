Главное в политике за 13 мая

ГЛАВНОЕ

• На грани бедности находятся четверть россиян (36 млн человек) — их доход ниже 60% от медианного по стране, выяснили эксперты компании FinExpertiza. В 2020 году медианный доход в России составлял 27 тыс. руб., 60% от этой суммы — 16,2 тыс.

• Цены на продукты питания продолжают расти. При этом в правительстве с удовлетворением рапортуют, что происходит это несколько медленнее. На этом фоне одна из крупнейших продуктовых сетей «Лента» попросила поставщиков социально значимых продуктов не повышать цены как минимум до конца сентября. «Количество отложенных решений на «а давайте после выборов» неумолимо растет, — отмечает политолог Александр Пожалов. — Иначе как еще объяснить предложение «Ленты». То есть в четвертом квартале, перед новым годом, уже можно будет? В общем, нам бы ночь простоять да день продержаться, а там дальше разберемся как-нибудь.

• О «заморозке» цен на ряд продуктов правительство, торговые сети и производители договорились еще в конце прошлого года. Это произошло после того, как президент Владимир Путин выразил недоумение ростом цен, а премьер Михаил Мишустин вслед за ним раскритиковал своих министров.

• В начале апреля аналитики Credit Suisse писали, что за время пандемии россияне стали зарабатывать в среднем на 24% меньше. Сами россияне говорили, что для них рост цен является главной проблемой.

• Почти каждый пятый заемщик в России имеет долг перед микрофинансовыми организациями, выяснили в бюро кредитных историй «Эквифакс».

ПРОТЕСТ

• Протесты в России могут возникнуть спонтанно, как в Тунисе в 2011 году, когда после народных волнений президент утратил власть, считает Леонид Волков: «Следующий протест не будет подготовленным или запланированным, мы не будем объявлять, что назначаем акцию протеста на конкретный день, что готовим ее, не будем распространять материалы об этом. Последние действия Путина сделали это невозможным. Но это всего лишь означает, что протест вспыхнет спонтанно, как это произошло в Тунисе в 2011 году. Это хорошо? Нет. Это неизбежно? Да».

• Доля тех, кто относится к протестующим положительно сократилась — показатель по сравнению я январем снизился с 22% до 16%, показал опрос «Левада-центра»*. При этом уровень тех, кто относится к участникам митингов отрицательно, остался неизменным.

• Вышел на свободу бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман — 12 мая суд дважды арестовал его на девять суток за твиты об акциях в поддержку Алексея Навального, но сегодня апелляционная инстанция сократила срок до одних суток по обоим делам. В силе пока остается решение суда о 30 часах обязательных работ, которые Ройзману назначили по статье об участии в шествии.

• На 25 суток в спецприемник суд в Хабаровске отправил священника Андрея Винарского — из-за акции в поддержку Навального 21 апреля его признали виновным в повторном нарушении законодательства о митингах.

• Голодовку в колонии в знак протеста объявил бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун — ранее его отправили в штрафной изолятор якобы за невыход на завтрак.

РАССЛЕДОВАНИЕ

Кто в течение 10 лет владел «дворцом Путина» в Геленджике? Как пишет русская служба «Би-би-си», собственников стройки прятали, используя фиктивные сделки и подставных собственников. В документах, которые получили журналисты, знакомый президента Николай Шамалов называется формальным владельцем. Участники проекта даже подготовили единую историю, чтобы озвучивать ее СМИ.

ВОЙНА

• Планы возможного наземного вторжения в сектор Газа подготовили военные Израиля. Их предстоит утвердить командованию, а последнее слово за руководством страны. На фоне обострения конфликта авиакомпании нескольких стран, в том числе «Аэрофлот», отменяют полеты в Тель-Авив.

• Причины эскалации со стороны ХАМАС политолог Аббас Галлямов видит и во внутриполитической ситуации в секторе Газа: «В Палестине скоро выборы, а рейтинг ХАМАС составляет лишь 30%. У ФАТХ — 43% <…> Единственным источником голосов в этих условиях могут стать эмоции. Это если ненависть к сионистским убийцам заглушит голос разума и заставит голосовать не умом, а сердцем — просто назло Израилю. Каждый погибший палестинец в этой ситуации отвечает интересам ХАМАС».

В МИРЕ

• Россия стремится постепенно интегрировать часть восточной Украины, считают в Евросоюзе — об этом говорится в документе, представленном Брюсселем странам-членам объединения, пишет Bloomberg.

• Окончательное обвинение предъявили одному из лидеров протеста в Белоруссии Марии Колесниковой — ей грозит до 12 лет тюрьмы.

• Илон Маск «уронил» биткоин — директор Tesla заявил, что компания прекратит принимать криптовалюту в качестве оплаты из-за экологических проблем. После этого цена биткоина упала с $54 800 до минимума в $46 294. Позже позиции удалось несколько отыграть до $50 110.

*«Левада-центр» — организация входит в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.