Мишустин раскритиковал подчиненных за рост цен на продукты

На заседании правительства Михаил Мишустин заявил, что ответственные министерства упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию.

«Почему ответственные министерства и ведомства своевременно не приняли меры и упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию? Хотя все инструменты у вас есть. Недооценили риски, пустили на самотек», — заявил он.

В частности он отметил недоработки Министерства сельского хозяйства, Минпромторга, Федеральной антимонопольной службы, Минэкономразвития, Росстата, также своих заместителей Андрея Белоусова, Юрия Борисова, Викторию Абрамченко, которые «должны отвечать за координацию этой работы по своим направлениям и принимать своевременно необходимые решения».

Главе Минсельхоза вместе с ФАС и ФНС Мишустин поручил провести переговоры с производителями.

«Не надо наживаться на людях. В нынешней непростой ситуации это недопустимо. Необходимо принять решительные меры и разобраться с ценообразованием», — обратился премьер к производителям, руководителям торговых сетей и экспортерам.

Накануне Владимир Путин выразил недоумение ростом цен на продукты в России. В частности он отметил подорожание подсолнечного масла, муки и хлеба. По его словам, причиной стали попытки «подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности».