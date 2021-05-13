Все выше, выше и выше…

В целом потребительская инфляция за апрель в годовом выражении замедлилась до 5,52%, сообщают в правительстве. Что касается продовольствия, то на 4 мая рост цен замедлился на один процентный пункт — до 6,6% с 7,6% в марте, рапортует кабмин.

«По итогам апреля зафиксировано, что цены на плодоовощную продукцию выросли на 1%, что существенно ниже традиционной динамики в этом сегменте. Рост цен на другие продукты питания (за исключением плодоовощной продукции) замедлился до 0,7% с 1,2% в марте», — говорится в пресс-релизе.

12 мая одной из причин роста цен премьер Михаил Мишустин назвал жадность отдельных производителей и торговых сетей. Об этом он заявил, выступая с отчетом в Госдуме. По его словам, многие бизнесмены подняли внутренние цены вслед за мировыми.

«КоммерсантЪ» пишет сегодня, что одна из крупнейших продуктовых сетей «Лента» просит поставщиков социально значимых продуктов не повышать цены как минимум до конца сентября. Чтобы не допустить существенного удорожания продуктов для потребителей, сеть «инвестирует в цену за счет собственной маржи», но для стабилизации ситуации требуются «совместные усилия с поставщиками». Но производители считают такие заявления злоупотреблением положением, подчеркивая рост издержек.

Еще в декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители подписали соглашения о снижении и стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар. Это произошло после того, как президент Владимир Путин выразил недоумение ростом цен на продукты, а премьер Мишустин вслед за ним раскритиковал своих министров.

В начале апреля аналитики Credit Suisse писали, что за время пандемии россияне стали зарабатывать в среднем на 24% меньше. Сами россияне говорили, что для них рост цен является главной проблемой — об этом заявили в марте 58% респондентов «Левада-центра»*. 40% ставили на первый план обнищание населения.

Эксперты компании FinExpertiza сегодня указали, что в 2020 году 24,6% населения России имели доход ниже 60% от медианного по стране, это 36 млн человек. Они рискуют столкнуться с бедностью.

Как выяснили в бюро кредитных историй «Эквифакс», на данный момент почти каждый пятый заемщик в России имеет долг перед микрофинансовыми организациями. При этом рост доли должников МФО с четвертого квартала 2020 года ускорился. Аналитики связывают это, в том числе с тем, что в МФО из банков перетекают клиенты, у которых в пандемию снизился доход и качество кредитной дисциплины.

*«Левада-центр» — организация входит в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.